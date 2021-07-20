Прогноз погоды в Анапе на август 2021: солнце раскалит песок на пляжах, а сорокоградусная жара сделает отдых незабываемым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экстремальное пекло установилось на Кубани. Уже вторую неделю столбики термометров в Краснодарском крае показывают рекордные значения.

Синоптики только разводят руками. Таких температур не видели даже они. Например, в Краснодаре даже был побит рекорд 40-летней давности. Так поисковый запрос – прогноз погоды в Анапе на август 2021 – стал одним из самых популярных на этой неделе.

Вторая половина июля на курорте была холодной. Столбики термометров опустились до непривычных значений. Они замерли на отметке в 23-25 градусов, даже температура воды в Черном море сейчас выше – 26!

Поэтому прогноз погоды в Анапе на август 2021 туристы ждали с опаской. Они боялись, что холода на курорте сохранятся, а отдых на пляже останется в планах, но не на деле.

Только синоптики успокоили туристов. Погода на побережье Черного моря уже приходит в норму. Столбики термометров на курортах неохотно ползут вверх.

- Уже в начале августа воздух в Анапе прогреется до плюс 33-35 градусов, – говорят метеорологи.

Прогноз погоды в Анапе на август 2021 обещает солнечную погоду. Она установится на курорте уже в начале августа. Так четвертого числа воздух на побережье Черного моря прогреется до плюс 36 градусов.

- Ожидаем, что август будет самым теплым месяцем этого лета, – добавляют синоптики.

Прогноз погоды в Анапе на август 2021 точно обрадует туристов. Легкие холода сменяется египетской жары. По словам синоптиков, песок будет буквально плавиться под лучами палящего солнца.

Такая погода на курорте сохранится как минимум до конца месяца. Не исключено, что теплая погода никуда не денется даже в сентябре. Это означает, что бархатный сезон станет одним из самых теплых за несколько лет.