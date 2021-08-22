На Кубани после потопа образовался огромный провал на берегу Азовского моря

Фото: instagram.com/temruk__info

Жуткую стихию, которая бушевала не один день на Кубани, вспоминать жители и туристы будут еще долго. Основной удар был нанесен по курортам у Черного моря, но досталось и тем, кто проживает на Азовском побережье. Из-за ливней в Темрюкском районе то и дело заливало дороги, участки которых перекрывали сотрудники ГИБДД.

А в поселке Кучугуры на местный пляж сошел мощный сель. Грязевая масса разрушила деревянные строения и палатки. Более того, сель засыпал автомобили отдыхающих, серьезно их повредив.

Как стало известно, после потопа образовался огромный провал на берегу Азовского моря. Воронка диаметром в несколько десятков метров появилась на проселочной дороге в Темрюкском районе. Ее заметили двое молодых людей, когда ехали мимо. По их словам, грунт сошел на участке между поселками Кучугуры и Ильич.

Пострадала и небольшая часть поля с подсолнухами, что расположена рядом. Проезда на этом участке больше нет, да и находиться рядом с аварийной зоной не стоит - это может быть опасно.

Сейчас последствия стихии устраняют спасатели. Они уже откачали воду с 2246 придомовых территорий и из 981 дома.

- В зоне паводка остается 295 приусадебных участка, из 15 домов еще не откачали воду, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - Продолжают работу оценочные комиссии. Они обследовали около 6500 домов. Составлено 1022 акта о повреждениях.

- Также принято 1213 заявлений на компенсацию причиненного ущерба, - добавляют в оперативном штабе Краснодарского края. - Выплаты получили уже 340 жителей района.

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