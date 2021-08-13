На Кубани сель сошел на пляж и повредил несколько машин

Фото: кадр из видео.

Разбушевавшаяся непогода добавила работы спасателям сразу в нескольких районах Краснодарского края. Ливни топят в основном побережье - от стихии досталось Анапе, где выпала трехмесячная норма осадков.

Кроме того, под водой оказалась новороссийская Южная Озереевка - в городе-герое ввели режим ЧС. Утопает курортная Кабардинка. Готовится к наводнению Крымский район, жители которого знают, какой может быть непогода.

При этом стихия не унимается. От ненастья досталось и Темрюкскому району. Там уже из-за сильных ливней подтопило несколько дорог, один из участков даже пришлось перекрыть - уж слишком опасно на нем ездить.

Кроме того, в поселке Кучугуры Темрюкского района на местный пляж сошел мощный сель. Как рассказывают очевидцы в автокемпинге станицы Голубицкой, сильный шум они услышали, когда находились в палатках.

Люди стали снимать на видео последствия грозного явления природы. Кадры поражают. В ролике видно, что грязевая масса разрушила деревянные строения и палатки. Более того, сель засыпал автомобили отдыхающих, серьезно их повредив.

Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.

- После улучшения погодных условий специалисты приступят к уборке территории, где сошел сель, - уточняют в администрации Темрюкского района.

Спасатели продолжают предупреждать о непогоде - штормовое предупреждение действует до 15 августа.

- Пятница, 13-е, в метеорологическом отношении может стать для жителей Тамани “черным” днем, - отметил на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В ближайшие сутки над акваторией Керченского пролива образуется мезоциклон - компактный, заряженный высокой энергией, но с короткой жизнью атмосферный вихрь.

Он принесет с собой ливни и грозы. Надвигающийся мезоциклон также может спровоцировать возникновение отдельных смерчей в акватории Черного моря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Наводнение в Краснодарском крае, последние новости на 13 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция с мест событий

В нескольких районах объявлен режим ЧС после наводнения в Краснодарском крае. Публикуем последние новости на 13 августа 2021 года (читайте далее)

Виновата пятница 13-го: синоптики "привязали" разыгравшуюся в Краснодарском крае стихию к "черному" дню

Залповые ливни ожидаются ближе к полудню (подробнее)

«Прогноз подтверждается! В город придет вода»: в Крымске ждут наводнения

Ливни обрушатся на регион с новой силой (читайте далее)

Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае перестанет штормить (подробнее)