Перекрыты трассы, затоплены пляжи и воют сирены: Краснодарский край накрыла небывалая за последние 10 лет стихия

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В Краснодарском крае снова разбушевалась непогода. На этот раз - с новой силой. Из-за сильнейших ливней, смерчей и шквалистого ветра в 5 районах введен режим ЧС.

В городах и станицах затопило улицы, торговые центры, дома и дворовые территории, бурным течением воды унесло десятки сотен машин. Все это похоже на кадры из какого-нибудь хоррора: всюду воют сирены, дежурят спасательные службы, людей готовят к эвакуации, а на трассах перекрывают автомобильное движение.

Мощные ливни затопили федеральную трассу Новороссийск – Керчь в Анапе. Из-за этого на магистрали ограничили движение.

Также в городе-курорте затопило пляжи. Циклон, сформировавшийся в акватории Черного моря, разворотил набережную. Подобная ситуация и в близлежащих Новороссийске и Сочи. Во всех прибрежных городах и районах объявлено штормовое предупреждение.

В Крымске и Новороссийске всю ночь выли предупреждающие сирены, которые приводили в ужас местных жителей. В Крымске люди даже начали молиться в храмах, чтобы не было дождей. Однако власти города объявили, что наводнение - неизбежно. В город снова придет вода.

- К сожалению, прогноз подтверждается. В город придет вода, - сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. - Ожидается, что в ближайшие часы выпадет не менее 100 мм осадков. Это тревожно.

За минувшие сутки во всех городах выпала трехмесячная норма осадков. Таких ливней на Кубани не было уже 10 лет. Сейчас во всех пострадавших от непогоды районах введен режим ЧС, экстренные службы приведены в режим повышенной готовности, на улицах дежурят спасательные бригады, людей готовят к эвакуации.

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