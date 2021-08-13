Кубань заливает, в городах врубают громкоговорители: что делать и куда бежать, когда завыли сирены

В Новороссийске завыли сирены

На Кубань снова обрушились ливни, вызванные мезоциклоном. В этот раз под атакой непогоды оказались сразу 5 населенных пунктов края: Анапа, Новороссийск, Славянский, Темрюкский и Ейский районы. Здесь введен режим повышенной готовности: за ночь под воду ушли улицы, дорожные магистрали, дома и дворы местных жителей. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки погода не успокоится. Власти готовят людей к эвакуации.

- Таких ливней, какие прогнозируются в ближайшие дни, не было 10 лет, - отметил глава Крымского района Сергей Лесь на своей официальной странице в соцсети. - Это может спровоцировать подтопления. Потому прошу следить за своими детьми и пожилыми родственниками. А также собрать необходимые вещи в случае эвакуации.

В Новороссийске и Крымске прошлой ночью, 12 августа, из-за сильной непогоды завыли предупреждающие сирены. Для многих людей этот тревожный звук оказался пугающим.

- До мурашек, честное слово! - говорили люди, когда слышали предупреждающий вой.

Однако в такой ситуации важно сохранять спокойствие и выполнять ряд определенных правил.

НА ЗАМЕТКУ

Первым делом определите звук сирены: прерывистый звук является предупреждающим, он означает «Внимание всем!».

Если же воет непрерывистая сирена - нужно начинать подготовку к эвакуации: собрать документы и необходимые вещи, набрать в бутылки питьевую воду, запастись нескоропортящимися продуктами, зарядить телефоны, подготовить фонари и свечи.

Также не забудьте предупредить об этом всех своих родственников, знакомых и проконтролировать, где находятся ваши дети и пожилые родственники.

ВАЖНО!

В случае возникновения ЧС звоните по единому номеру 112.

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