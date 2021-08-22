Главарь банды грабителей, пытавшей людей в Краснодарском крае, найден мертвым

Отари Бойцов был объявлен в федеральный розыск еще в 2018 году.

41-летний вор в законе Отари Кублашвили-Бойцов найден мертвым в Краснодаре. Об этом сообщает «КП» - Кубань» источник в силовых структурах.

По имеющейся информации, тело одного из самых разыскиваемых криминальных авторитетов найдено в одной из краснодарских квартир. Ее Отари Бойцов снимал уже долгое время.

При этом, что стало причиной смерти вора в законе, пока не ясно.

- Криминалисты после осмотра тела не обнаружили повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, - сообщил «КП» - Кубань» источник в силовых структурах. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, что на данный момент официальных комментариев по поводу гибели вора в законе от правоохранительных органов нет.

Напомним, Отари Кублашвили-Бойцов, известный как Отари Краснодарский, находился в федеральном розыске по статье за занятие высшего положения в преступной иерархии. Его искали с 2018 года. В Краснодарском крае «Вор в законе» Отари Бойцов объявлен в федеральный розыск. Дело в том, что мужчина был главарем банды грабителей, которая несколько месяцев пытала и грабила людей.

В далеком 2008-м на территории Краснодарского края разыгралась драма, которую люди с ужасом вспоминают и по сей день. Банда Отари Бойцов и Армена Варданяна грабила дома жителей Кубани на протяжении года. Преступники с целью наживы угрожали жертвам оружием, пытали их и издевались над ними. Нанесенный ущерб составил более шести миллионов рублей.

В 2011 году шесть членов преступного сообщества осудили и надолго отправили за решетку. Тогда Отари Бойцов и Армен Варданян получили 19 и 15 лет колонии строгача.

Отари Краснодарский, отсидев всего 7 лет, на основании решения Кольского районного суда Мурманской области вышел на свободу в 2018-м, но за ним был установлен административный надзор. Причиной тому стала болезнь. Отари тогда доставили из Мурманской области в Краснодар по месту прописки.

7 августа к нему в гости заглянули сотрудники полиции, которые на постоянной основе проводят такие проверки, но Отари Краснодарского не оказалось дома. С того момента его начали искать по всей стране, но, как выяснилось сейчас, территории кубанской столицы криминальный авторитет не покидал. Он просто затаился в квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронованный в Риме»: вора в законе Дато Краснодарского осудили за то, что он вор в законе

На Кубани это первый подобный приговор (читайте далее)