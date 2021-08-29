Загорают стоя: в последние дни лета в Геленджике на пляжах полно туристов

Людей так много, что негде расстелить полотенце.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Начало учебного года всего через пару дней. Однако, судя по обстановке на побережье, возвращаться с отпусков отдыхающие пока не планируют. Солнечные выходные, море как парное молоко - настоящая награда для тех, кому погода испортила начало отдыха. Потому пляжи кубанских курортов забиты.
Причем, много людей и в Анапе, и в Сочи. Но Геленджик, кажется, идет на рекорд. Приехать на курорт именно в последние выходные августа туристы решили неслучайно. Повод есть - День города. Геленджику исполнилось 190 лет, потому многим захотелось попасть на праздник.
На центральный пляж отдыхающие идут с самого утра.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ну а утром в воскресенье, 29 августа, народ рванул румянить бока. Места под солнцем занимают чуть ли не с рассветом.
Вода в Геленджике сейчас как парное молоко.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Толпы отдыхающих заполонили центральный городской пляж. Людей так много, что даже сесть негде - многие стоят у воды.
У моря много одыхающих с детьми.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Торговцам же приходится буквально перепрыгивать через тела загорающих. С тележкой сейчас точно не проехать!
"Толпятся" туристы даже в воде.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Стоит сказать, что большинство отпускников загорают почти весь день. Даже в самое "пекло" – в обед – на пляже очень много людей.
Многие отпускники на пляже проводят весь день.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
По всей видимости, туристы хотят запастись витамином D впрок. Ведь на родине у некоторых отдыхающих уже холода.
Провести последние выходные у моря решили тысячи туристов.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Введенные ограничения на заселения не стали препятствием для людей. Отпускники заботились о себе и об окружающих, потому заранее сделали прививки.
Очередь даже в раздевалки.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Поставил ли Геленджик рекорд, пока не ясно. Власти курорта будут подводить итоги сезона через пару дней. Но, отметим, что еще в начале августа в городе ждали большой наплыв туристов.
Глядя на эти кадры, и не скажешь, что скоро начало учебного года.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- В августе Геленджик посетит 1,25 миллиона гостей, - говорил мэр курорта Алексей Богодистов. - Для сравнения, в 2020-м курорт принял 937 тысяч отдыхающих. То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%.
Туристов много и на набережной.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
И судя по кадрам, снятым на геленджикских пляжах, прогнозы сбываются.
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