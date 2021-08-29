Загорают стоя: в последние дни лета в Геленджике на пляжах полно туристов

Людей так много, что негде расстелить полотенце. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Начало учебного года всего через пару дней. Однако, судя по обстановке на побережье, возвращаться с отпусков отдыхающие пока не планируют. Солнечные выходные, море как парное молоко - настоящая награда для тех, кому погода испортила начало отдыха. Потому пляжи кубанских курортов забиты.

Причем, много людей и в Анапе, и в Сочи. Но Геленджик, кажется, идет на рекорд. Приехать на курорт именно в последние выходные августа туристы решили неслучайно. Повод есть - День города. Геленджику исполнилось 190 лет, потому многим захотелось попасть на праздник.

На центральный пляж отдыхающие идут с самого утра. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ну а утром в воскресенье, 29 августа, народ рванул румянить бока. Места под солнцем занимают чуть ли не с рассветом.

Вода в Геленджике сейчас как парное молоко. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Толпы отдыхающих заполонили центральный городской пляж. Людей так много, что даже сесть негде - многие стоят у воды.

У моря много одыхающих с детьми. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Торговцам же приходится буквально перепрыгивать через тела загорающих. С тележкой сейчас точно не проехать!

"Толпятся" туристы даже в воде. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Стоит сказать, что большинство отпускников загорают почти весь день. Даже в самое "пекло" – в обед – на пляже очень много людей.

Многие отпускники на пляже проводят весь день. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

По всей видимости, туристы хотят запастись витамином D впрок. Ведь на родине у некоторых отдыхающих уже холода.

Провести последние выходные у моря решили тысячи туристов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Введенные ограничения на заселения не стали препятствием для людей. Отпускники заботились о себе и об окружающих, потому заранее сделали прививки.

Очередь даже в раздевалки. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Поставил ли Геленджик рекорд, пока не ясно. Власти курорта будут подводить итоги сезона через пару дней. Но, отметим, что еще в начале августа в городе ждали большой наплыв туристов.

Глядя на эти кадры, и не скажешь, что скоро начало учебного года. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- В августе Геленджик посетит 1,25 миллиона гостей, - говорил мэр курорта Алексей Богодистов. - Для сравнения, в 2020-м курорт принял 937 тысяч отдыхающих. То есть ожидается увеличение турпотока более чем на 33%.

Туристов много и на набережной. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

И судя по кадрам, снятым на геленджикских пляжах, прогнозы сбываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристов у моря по-прежнему много: как выглядят курорты Краснодарского края в последние выходные августа

Несмотря на то, что не за горами начало учебного года, лежаки не простаивают (подробнее)

Стоят намертво: В последние выходные лета водители на трассах Краснодарского края застряли в 6-часовых пробках

Заторы появляются ежедневно (подробнее)

«Хотим плавать - будем, что нам запрет?»: Пляжи в Анапе в последние дни августа забиты под завязку, несмотря на ограничения

В Роспотребнадзоре просят людей не заходить в воду - после потопа она не соответствует требованиям (подробнее)