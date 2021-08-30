Соленое снова озеро: аномальные ливни в Краснодарском крае вернули к жизни уникальный водоем

После и до сильнейших ливней, наполнивших целое озеро Фото: Евгения ОСТРАЯ

В начале августа циклон принес на Кубань аномальные дожди и наделал бед. Тысячи домов в разных районах края пострадали от подтоплений.

- За несколько дней лета выпала полугодовая норма осадков, - анализируют метеорологи.

Но есть и хорошие новости. Озеро Соленое в районе Бугазской косы снова наполнено водой. А еще недавно его вид удручал. Последние 10 лет воды в Соленом почти не было. Только белая корка соли и лужи черной грязи. Ради нее туристы едут сюда со всей страны. Говорят, глина лечебная.

Властям даже пришлось брать природный объект под охрану. Частенько ради эффектных кадров отдыхающие устраивали гонки на машинах по его дну. Но впервые за много лет озеро наполнилось. Сильнейшие ливни помогли вернуть водоем к жизни.

Много лет гости этих мест видели только дно озера - соленую корку Фото: Евгения ОСТРАЯ

Гидрологи говорят, что стратегического значения Соленое озеро в Веселовке не имеет.

- Разве что эстетическое. Уровень соли в нем такой, что использовать в хозяйственных нуждах воду из озера Соленого нельзя. Зато туристический потенциал этих мест колоссальный. И, конечно, здесь необходимы очистные сооружения и прочие цивилизованные объекты, - прокомментировал "КП" - Кубань" директор Научно-исследовательского института прикладной и экспериментальной экологии КубГАУ Леонид Ярмак. - Места там сказочные, но неухоженные.

Уникальному природному водоему на Таманском полуострове больше ста лет. Его еще называют Бугазским - в десятках метров от него находится одноименная коса. Раньше обычную поваренную соль в промышленных масштабах добывали как раз из Соленого озера.

Напомним, дожди помогли спасти еще одну природную достопримечательность - кипарисовое озеро под Анапой. Ливни наполнили искусственный водоем, состояние которого с прошлого лета вызывало серьезные опасения. Засуха оголила корни реликтовых деревьев и вынудила руководство природного парка установить здесь ограждения, чтобы их не затоптали многочисленные туристы.

Деревья поливали из пожарных машин. Два раза в неделю к ним подъезжали автомобили и выливали под корни несколько тонн воды. Так только можно было сохранить кипарисы.