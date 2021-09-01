Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021: Синоптики предупредили, чего ждать в первый месяц осени

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Такого холодного лета, как это, на Кубани не было уже десятки лет. Столбики термометров непривычно не превышали отметку в 40 градусов, а ливни превратили спальные районы Краснодара в бассейны.

Еще в августе на регион обрушился ураганный ветер. На пике его порывы достигали 20 м/с. Сейчас природная стихия оставила краевой центр в покое, но ненадолго. «КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021.

Неприятный сюрприз ждет горожан уже первого сентября. Если в первой половине дня будет светить солнце, то во второй - зарядит мощный ливень. Он продлится на Кубани как минимум до выходных.

- Ожидаем, что средняя температура воздуха в эти дни не превысит 26 градусов, – сказали «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 обещает сильное похолодание. Уже 3-го столбики термометров опустятся до 19 градусов. Этот день стал самым холодным в месяце.

- Еще сильнее похолодает во второй половине месяца, – добавляют метеорологи. – Столбики термометров сбросят еще пару градусов.

Помимо ветровок и курток, местным жителям пора запастись зонтами. Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 обещает дождливую неделю в конце месяца.

- Ожидаем, что ливни и грозы обрушатся на город уже 26 сентября, – резюмируют специалисты.

Вместе с ливнями на Кубань вернутся мощные ливни и сильный ветер. На пике его порывы будут достигать 10-12 м/с.

Прогноз погоды в Краснодаре на сентябрь 2021 года обещает небольшое потепление в конце месяца. Так, 27-го числа воздух в краевом центре прогреется до +27 градусов. Только такая погода в городе не задержится. Уже на следующий день столбики термометров сбросят сразу пять делений, а в мегаполисе зарядят залповые ливни.