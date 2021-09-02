«Мы спасем его!»: Моргенштерн заплакал, рассказывая о тяжелобольном мальчике из Краснодарского края

Скришот с видеоинтервью "В гостях у Дмитрия Гордона"

Популярный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. При записи программы артист не смог сдержать слез. Музыкант заплакал, рассказывая тяжелобольном мальчике из Краснодарского края.

- Я для себя уже сделал все, что можно, теперь начал делать счастливыми людей вокруг и получаю от этого в разы больше удовольствия, чем когда что-то делаю для себя. За последние недели я испытал столько эмоций, сколько не испытывал ни под какими наркотиками, - начал рассказ Алишер.

Рэпер продолжил, поделившись тем, что на днях пережил сильное эмоциональное потрясение. Ему дома стало плохо - подумал, что умирает. В этот момент Алишер отметил, что подумал об Илье Худобе, трехлетнем мальчике, которому помогает собрать 160 млн рублей для покупки жизненно важного препарата.

- Я тогда подумал: мы соберем ему эти деньги! Мы в процессе, но я уверен, что соберем! Я стал реветь, потом смеяться. Было за час столько, сколько за всю жизнь не было. Я был трезвый. Это произошло из-за того, что я понял - мы спасем жизнь пацану! - поделился с журналистом Моргенштерн.

Напомним, у трехлетнего Илюши Худобы из города Тимашевска Краснодарского края редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия второго типа. Малыш мечтает гонять мяч во дворе с соседскими мальчишками. От исполнения желания ребенка отделяет лишь один укол - препарат «Золгенсма», который стоит 168 миллионов рублей. И сейчас все неравнодушные жители страны пытаются собрать эту сумму, чтобы закрыть сбор.

В том числе ангелом для ребенка стал истинный дьявол Моргенштерн. Рэпер взял Илью под свое крыло и сказал, что не бросит малыша в такой сложной ситуации. Он запустил самый добрый челлендж в соцсетях и помог добиться резкого скачка в благотворительности - пожертвования выросли на 50%. Алишер лично перечислял для Ильи внушительные суммы – 3 млн, 1 млн, затем 6 млн. И даже приезжал к ребенку в гости. О встрече ни Моргенштерн, ни родители Ильи Худобы не распространялись. Мама тяжелобольного ребенка в разговоре с «КП» - Кубань» эксклюзивно рассказала о цели этой тайной встречи.

ЦИФРЫ

По данным на 1 сентября собрано 67,5% от необходимой суммы - 113 464 366 рублей из 168 000 000 рублей . До закрытия сбора сталось собрать − 54 535 634 рубля.

Страничка Ильи и мамы в Instagram @smailik_iluwa, @evgeniya83_

Реквизиты для помощи:

Сбер 4276 1609 5037 7607 Альфа 4584 4329 8017 8421 ВТБ 5368 2901 3395 3085 Tinkoff 5536 9139 5505 8702

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