Не ждите в октябре: Синоптик назвал сроки прихода бабьего лета в Краснодарский край

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Осень, начавшаяся в Краснодарском крае с дождей и октябрьского колотуна, оказалась, что заглянула ненадолго. Жители Кубани уже и не помнят сентябрь без солнцепека. Причиной промозглой погоды стали холодные воздушные массы, которые пожаловали в регион из Арктики. Отметки на столбиках термометров рухнули на 15 градусов, ночью местами было особенно свежо. И, конечно, многие стали задаваться вопросом - ждать ли бабьего лета в регионе?

Как оказалось, нынешнее похолодание в регионе было предтечей грядущего потепления.

- Бабье лето, конечно, будет. Более того, ждем его уже в ближайшее время, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. - Во второй половине этой недели антициклон будет определять характер погоды на юге Европейской части России. В частности, в Краснодарском крае температура воздуха будет в пределах 22-26 градусов. И такая приятная погода будет в регионе до конца следующей недели.

По словам метеоролога, бабье лето ожидается на всей территории края. Правда, осадки не исключены.

- Дожди будут, но в основном в горных районах, - уточняет Александр Синенков.

Кстати, на побережье Черного моря сейчас царствует настоящий бархатный сезон. На кубанских курортах не протолкнуться, а все потому, что ясная погода и ласковое море.

- Бархатный сезон прогнозируется, но не такой продолжительный, как в прошлом году. В 2020-м он длился почти до конца октября, - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - В 2021 году, по предварительным расчетам, этот сезон продлится до первой декады октября.

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