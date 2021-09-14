«Туристы, поторопитесь!»: Названы сроки окончания купального сезона в Краснодарском крае

Названы сроки окончания купального сезона в Краснодарском крае. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае подходит к концу период по-настоящему летней погоды. Накануне в кубанской столице фиксировали +30 градусов. А в Сочи на пляжах сейчас не протолкнуться - погода стоит как в июле, потому туристы наслаждаются солнечными ваннами. И эти деньки жители региона явно будут вспоминать с теплотой. Лето, как оказалось, вернулось ненадолго. Уже к выходным погода начнет портиться.

- 19-20 сентября мы ожидаем прохождение двух фронтальных разделов. После этого на всей территории региона температура воздуха начнет понижаться, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Воздух в дневные часы будет прогреваться лишь до 17-22 градусов.

Конечно же, похолодание отразится на значениях водных термометров. Учитывая то, что на побережье будет ветер, нежиться у моря будет уже не так приятно, как раньше. А к середине следующей недели, скорее всего, зайти в воду рискнут единицы.

- Уже сейчас в ночные часы температура воды достигает 20-22 градуса - такие отметки регистрируем по северу Черноморского побережья, на юге - сохраняются 24-25 градусов. Но после похолодания, конечно, таких отметок уже не будет, - добавляет Юлия Гайдай.

Это значит, что окончание купального сезона в Краснодарском крае уже не за горами. Предварительно, заключительные заплывы ожидаются в конце сентября. Так что отпускникам стоит поспешить, чтобы насладиться отдых у моря.

Стоит сказать, что ранее синоптики уже предупреждали туристов - бархатный сезон в 2021-м будет недолгим. Он станет одним из самых коротких за последние годы.

- Бархатный сезон продлится до конца сентября. А потом придет похолодание, - говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дело в том, что во второй половине августа на курорты пришло резкое похолодание. Несмотря на то, что через неделю побережье вновь осветило солнце, эти качели сократили бархатный сезон почти в два раза. Прогреться вновь вода в Черном море банально не успеет. Поэтому бархатный сезон закончится преждевременно.

Кстати, синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придут первые заморозки.

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