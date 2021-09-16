Краснодарский край стал третьим в стране по количеству выигрышей в лотерею среди привитых от COVID-19

Фото из архива КП

Денежный розыгрыш среди привитых от COVID-19 прошел во всей России. А Краснодарский край вошел в тройку лидеров по числу выигрышей в лотерею. По 100 тысяч рублей за пройденную вакцинацию теперь получат 23 кубанских счастливчика.

Первые денежные суммы разыгрывались между привитыми от COVID-19 накануне. Всего обладателями неплохой суммы без особых усилий стали 495 граждан. Изначально планировалось выбрать 500 победителей, однако 5 сведений о получении прививки были неверными.

Первые строчки по числу счастливчиков заняли Москва и Московская область – здесь выигрыш получат в сумме 89 человек. Замыкает тройку лидеров Кубань: в Краснодарском крае по 100 тысяч рублей заработали 23 жителя. С небольшим отрывом на 4 месте расположилась северная столица – в Санкт-Петербурге 20 привитых от COVID-19 испытали удачу и выиграли. А в соседней с Кубанью Ростовской областью деньги получат 17 человек. Кстати, в других регионах юга, в частности, Крыму и Адыгее, победителей нет.

В среднем по регионам страны насчитывается от 1 до 5 привитых от COVID-19 счастливчиков. А остальные граждане, защитившиеся от коронавируса, смогут испытать удачу в следующем месяце. Второй денежный розыгрыш запланирован на 14 октября текущего года.

Кстати, в Краснодарском крае план по массовой вакцинации от COVID-19 увеличен с 60 до 80%. Однако некоторых граждан не останавливает соблазн подделать документы.

Так, в Сочи женщина продавала липовые сертификаты. В это время на курорте от COVID-19 прививку получили уже около 174 тысяч жителей. При этом вакцинацию на 100% выполнили более 800 предприятий потребсферы Сочи.