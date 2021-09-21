Последствия стихии в Краснодаре 21 сентября 2021: пробки достигли 8 баллов

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Непогода обрушилась на Краснодар во вторник. Залповые ливни зарядили в городе ранним утром. За считанные часы в городе выпала практически недельная норма осадков.

Основной удар пришелся на спальные районы Краснодара. Накануне улицу Черкасскую открыли для движения после ремонта, а уже во вторник она ушла под воду. По социальным сетям гуляли кадры, как машины плыли сразу по четырем полосам.

Фото: vk.com/typical_krd

- На данном отрезке улицы работы ещё продолжаются, в том числе проводится пуско-наладка построенной новой сети ливневой канализации, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии.

Частично ушла под воду улица Героев-Разведчиков. На кадрах, снятых очевидцами, видна одиноко стоящая Газель. Она оказалась в эпицентре стихии. Воды здесь было по щиколотку.

Из-за подтоплений на улицах образовались огромные заторы. На пике они достигали восьми баллов. Таких пробок в Краснодаре не было даже первого сентября.

Крупные заторы появились на подъездах к Тургеневскому и Яблоновскому мостам. Здесь пробки растянулись на пару километров, а скорость движения не превышала 10 км/ч.

Фото: Яндекс Карты

С самого утра в Краснодаре дежурили 24 единицы спецтехники.

- Семь машин работали в местах подтоплений, – добавили в мэрии.

Отмечается, что под воду частично ушли улицы Российская, Тенистая, Бульвар Строителей, улица Дружная в районе пересечений Автомобильная – Ростовское шоссе и Чернышевского – Первомайская.

Фото: krd.ru

С самого утра коммунальщики дежурили на путепроводе на улице Переходной около Вишняковского рынка. Здесь часто случались подтопления во время ливней.

Отметим, что в Краснодаре сохраняется штормовое предупреждение. Оно будет действовать до конца среды, 22 сентября. В краевом центре ожидаются залповые ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.