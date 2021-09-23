Прогноз погоды в Сочи на октябрь 2021: курорт ждет новое наводнение Фото: Виталий КАРНАУХ

Бархатный сезон на кубанских курортах подходит к концу. Он завершится уже в начале октября. Когда столбики термометров резко сбросят около десяти градусов. Нежиться под палящим солнцем осталось недолго – около недели.

К слову, температурные качели ожидаются во всем Краснодарском крае. «КП» – Кубань» узнала прогноз погоды в Сочи на октябрь 2021.

Уже в начале месяца столбики термометров опустятся ниже 20 градусов. Такой холодной осени на курорте не было более пяти лет. Но нынешний год преподносит сюрпризы. Из-за холодов сдвинется бархатный сезон. Он завершится на две недели раньше, чем обычно.

- Ожидаем, что средняя температура воздуха в начале месяца составит 21-22 градуса, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Прогноз погоды в Сочи на октябрь 2021 обещает резкое похолодание в середине месяца. Самые низкие отметки установятся ночью: средняя температура воздуха не дотянет даже до 13 градусов.

- Также на курорте зарядят дожди, – добавляют метеорологи.

Непогода обрушится на курорт уже 13 октября. Но она не задержится на Кубани. После пары дней в городе покажется солнце, в воздух прогреется до 26 градусов. Самым теплым днем месяца станет 19-е число.

Прогноз погоды в Сочи на октябрь 2021 обещает ливни во второй половине месяца. Прошлым летом курорт дважды проходил проверку на прочность.

Залповые ливни уже превращали его в огромный бассейн. Реки выходили из берегов, улицы уходили под воду, а первые этажи домов становились аквариумами для рыб, которых уносило течением.

- Мощные ливни обрушатся на курорт 22 октября. Они продлятся ровно неделю – до 29-го числа, – заключают специалисты.

Распогодится на курорте в выходные. Они выпадут на 30 и 31 октября. В субботу воздух даже прогреется до рекордных отметок за пару недель. Столбики термометров в Сочи застынут на отметке в плюс 18 градусов.