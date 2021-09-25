Конфликт воздушных масс: синоптики рассказали о нетипичной для юга России погоде в сентябре 2021

Температура воды в море тоже понижается

На Кубани резко похолодало. Температура воздуха резко опустилась с летних 28-30 градусов до осенних 15-18. Сейчас в регионе льют сильные дожди. Но синоптики подмечают, что такая погода в сентябре для юга нехарактерна.

- На Черноморском побережье погода холоднее нормы. В это время года такие сильные дожди в регионе бывают достаточно редко. Обычно в сентябре в это время продолжается бархатный сезон, но не в этом году, - сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда».

Синоптик отметил, что причина холодного периода – циклон, над регионом столкнулись воздушные массы разных температур.

- Холодный воздух, который докатился до побережья Черного моря, столкнулся с теплым и влажным, который испаряется над акваторией теплого еще моря. Вот в конфликте этих воздушных масс образовались мощные кучево-дождевые облака, они и стали причиной ливней, гроз, местами с порывистым ветром, - добавил Леус.

Эксперт уточнил, что в сентябре в большинстве населенных пунктов Краснодарского края месячная норма по дождям уже перевыполнена. И это естественно, что сейчас реки выходят из берегов и образуются подтопления.

На курортах края можно попрощаться с бархатным сезоном и открывать горнолыжный. Красную Поляну вовсю заносит снегом. Метель бушует на высотах от двух тысяч метров и выше. Тем не менее толщина образовавшегося снежного покрова уже достигла примерно 10 сантиметров.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что штормовое предупреждение на Кубани действует 25 и 26 сентября.

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