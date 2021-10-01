Кто представит Краснодарский край в Государственной думе: имена, фамилии и партии депутатов

Фото: admkrai.krasnodar.ru
В Краснодарском крае подвели итоги выборов-2021. Они прошли с 17 по 19 сентября 2021.
В этом году избиратели выбирали кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округами. Свои голоса отдали 2,824 миллиона местных жителей.
«КП» – Кубань» выяснила, кто представит Краснодарский край в Государственной думе. Это 20 человек. Такого большого представительства в Госдуме у Кубани еще не было. Больше всего голосов в регионе получили члены партии «Единая Россия». На втором месте обосновалась КПРФ. Замкнула тройку «Справедливая Россия – За правду». Также в пятерку вошли ЛДПР и «Новые люди».
«КП» – Кубань» выяснила, кто представит Краснодарский край в Государственной думе.
Партия «Единая Россия»
Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ.
Дата и место рождения: 9 августа 1980, станица Малотенгинская, Краснодарский край.
Дмитрий Пирог, член Высшего совета партии, экс-чемпион мира по боксу.
Дата и место рождения: 27 июня 1980, Темрюк, Темрюкский район, Краснодарский край.
Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества.
Дата и место рождения: 10 июня 1952, Миролюбовка, Харьковская область.
Светлана Бессараб, сопредседатель кубанского отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.
Дата и место рождения: 7 декабря 1970, Краснодар.
Сергей Кривоносов, председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ»
Дата и место рождения: 29 мая 1971, Ростов-на-Дону.
Алексей Ткачёв, член комитета Госдумы по аграрным вопросам.
Дата и место рождения: 1 марта 1957 года, станица Выселки, Краснодарский край.
Анатолий Вороновский, советник губернатора Кубани по вопросам ТЭК и ЖКХ.
Дата и место рождения: 28 декабря 1966 года, Баку, республика Азербайджан.
Эдуард Кузнецов, советник председателя правления банка "Кубань Кредит"
Дата и место рождения: 6 августа 1967, село Барабаш, Приморский край.
Иван Демченко, основатель «Абинского электрометаллургического завода».
Дата и место рождения: 27 сентября 1960, станица Архонская, Северная Осетия.
Сергей Алтухов
Дата и место рождения: 23 февраля 1982, Орск, Оренбургская область.
Должность и звания: заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края
Константин Затулин, cпециальный представитель Государственной думы РФ по вопросам миграции и гражданства.
Дата и место рождения: 7 сентября 1958, Батуми, Грузия.
Алексей Езубов, член комитета Госдумы по аграрным вопросам
Дата и место рождения: 10 февраля 1948, хутор Сокольский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край.
Андрей Дорошенко, директор ООО ПКФ «Дорожно-транспортная компания»
Дата и место рождения: 10 марта 1977, Армавир, Краснодарский край.
Дмитрий Лоцманов, генеральный директор ООО АПК «Кубаньхлеб»
Дата и место рождения: 2 марта 1975, Армавир, Краснодарский край.
Евгений Первышов, бывший мэр Краснодара.
Дата и место рождения: 4 мая 1976, Краснодар.
Дмитрий Ламейкин, член комитета Госдумы по контролю и Регламенту
Дата и место рождения: 27 февраля 1977, Краснодар.
Партия КПРФ
Николай Осадчий, первый заместитель председателя Координационного совета Краснодарского краевого народно-патриотического движения «Отечество (Кондратенко)»
Дата и место рождения: 8 декабря 1957, Туапсе, Краснодарский край.
Партия ЛДПР
Юрий Напсо, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Дата и место рождения: 17 апреля 1973, Туапсе, Краснодарский край.
Партия «Новые люди»
Владислав Даванков, глава «Фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России»».
Дата и место рождения: 25 февраля 1984.