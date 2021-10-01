Кто представит Краснодарский край в Государственной думе: имена, фамилии и партии депутатов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае подвели итоги выборов-2021. Они прошли с 17 по 19 сентября 2021.

В этом году избиратели выбирали кандидатов в Госдуму по партийным спискам и одномандатным округами. Свои голоса отдали 2,824 миллиона местных жителей.

«КП» – Кубань» выяснила, кто представит Краснодарский край в Государственной думе. Это 20 человек. Такого большого представительства в Госдуме у Кубани еще не было. Больше всего голосов в регионе получили члены партии «Единая Россия». На втором месте обосновалась КПРФ. Замкнула тройку «Справедливая Россия – За правду». Также в пятерку вошли ЛДПР и «Новые люди».

«КП» – Кубань» выяснила, кто представит Краснодарский край в Государственной думе.

Партия «Единая Россия»

Наталья Костенко, член Центрального штаба ОНФ.

Дата и место рождения: 9 августа 1980, станица Малотенгинская, Краснодарский край.

Дмитрий Пирог, член Высшего совета партии, экс-чемпион мира по боксу.

Дата и место рождения: 27 июня 1980, Темрюк, Темрюкский район, Краснодарский край.

Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества.

Дата и место рождения: 10 июня 1952, Миролюбовка, Харьковская область.

Светлана Бессараб, сопредседатель кубанского отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.

Дата и место рождения: 7 декабря 1970, Краснодар.

Сергей Кривоносов, председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в РФ»

Дата и место рождения: 29 мая 1971, Ростов-на-Дону.

Алексей Ткачёв, член комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Дата и место рождения: 1 марта 1957 года, станица Выселки, Краснодарский край.

Анатолий Вороновский, советник губернатора Кубани по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Дата и место рождения: 28 декабря 1966 года, Баку, республика Азербайджан.

Эдуард Кузнецов, советник председателя правления банка "Кубань Кредит"

Дата и место рождения: 6 августа 1967, село Барабаш, Приморский край.

Иван Демченко, основатель «Абинского электрометаллургического завода».

Дата и место рождения: 27 сентября 1960, станица Архонская, Северная Осетия.

Сергей Алтухов

Дата и место рождения: 23 февраля 1982, Орск, Оренбургская область.

Должность и звания: заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края

Константин Затулин, cпециальный представитель Государственной думы РФ по вопросам миграции и гражданства.

Дата и место рождения: 7 сентября 1958, Батуми, Грузия.

Алексей Езубов, член комитета Госдумы по аграрным вопросам

Дата и место рождения: 10 февраля 1948, хутор Сокольский, Усть-Лабинский район, Краснодарский край.

Андрей Дорошенко, директор ООО ПКФ «Дорожно-транспортная компания»

Дата и место рождения: 10 марта 1977, Армавир, Краснодарский край.

Дмитрий Лоцманов, генеральный директор ООО АПК «Кубаньхлеб»

Дата и место рождения: 2 марта 1975, Армавир, Краснодарский край.

Евгений Первышов, бывший мэр Краснодара.

Дата и место рождения: 4 мая 1976, Краснодар.

Дмитрий Ламейкин, член комитета Госдумы по контролю и Регламенту

Дата и место рождения: 27 февраля 1977, Краснодар.

Партия КПРФ

Николай Осадчий, первый заместитель председателя Координационного совета Краснодарского краевого народно-патриотического движения «Отечество (Кондратенко)»

Дата и место рождения: 8 декабря 1957, Туапсе, Краснодарский край.

Партия ЛДПР

Юрий Напсо, первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству

Дата и место рождения: 17 апреля 1973, Туапсе, Краснодарский край.

Партия «Новые люди»

Владислав Даванков, глава «Фонда поддержки образовательных программ «Капитаны России»».

Дата и место рождения: 25 февраля 1984.