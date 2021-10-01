Отопительный сезон в Краснодаре 2021: кто останется без тепла Фото: Мария ЛЕНЦ

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 начнется в ближайшее время. Во всяком случае, так утверждают синоптики.

Температура воздуха в краевом центре стремительно падает. Уже неделю столбики термометров сбрасывают в среднем пару делений в сутки.

Такими темпами отопительный сезон в Краснодаре 2021 начнется уже в октябре. Все дело в резком похолодании. Оно ожидается на Кубани во второй половине месяца.

Уже 16 октября температура воздуха ночью опустится до плюс трех градусов. Синоптики не исключают, что в 20-х числа месяца даже возможны первые заморозки.

Поэтому отопительный сезон в Краснодаре 2021 с большой вероятностью начнется уже во второй половине октября. Напомним, что тепло в дома возвращается при совпадении ряда факторов.

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 года начнется, когда суточная температура воздуха опустится до плюс восьми градусов. Но есть условие. Она должна сохраняться минимум пять дней. Это негласная рекомендательная мера. В теории запустить тепло в дома местных жителей коммунальщики могут прямо сейчас.

Еще одно важное условие для начала отопительного сезона в Краснодаре 2021 – готовность система. Специалисты приводили их в порядок с весны. Только после завершения опрессовки, промывки, ревизии оборудования и планового ремонта котельных начинается сезон.

Только отопительный сезон в Краснодаре 2021 начнется не для всех. Сразу несколько управляющих компаний имеют серьезную задолженность. Поэтому подача тепла в квартиры местных жителей будет ограничена.

- Оплата, учет и техническая готовность - вот три основных критерия, по которым оценивается готовность абонента к зиме. Таким образом, если эти мероприятия не проведены и абонент имеет долги, то тепло ему подано не будет, - констатирует директор по сбыту Автономной теплоэнергетической компании Дмитрий Середенко.

Отмечается, что ряд управляющих компаний еще не предоставили данные и не оплатили задолженность за прошлый сезон. Только они не учли, что без выполнения всех обязательств жители останутся без тепла. Оно банально не подастся в дома

Отопительный сезон в Краснодаре 2021 может не начаться у домов, которые находятся в ведении следующих компаний: ООО «Региональная жилищная компания» (ул. Ленина, 64 и 70 лет Октября, 1), ООО «УК «Легион» (1 Мая 91/А), ООО «Управляющая компания «Оскар» (40 лет Победы 60 и 90), ООО УК «ЮНИДОМ» (Бульварное кольцо, 7), ТСЖ «АРС» (Селезнева, 212), ТСЖ «Симф-26» (Симферопольская, 26), ТСЖ «Тургенева-177» (Тургенева, 177) и ТСН «Дом у Озера 1» (Тюляева, 2/1).