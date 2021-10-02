“Я так хочу, чтобы лето не кончалось”: туристы решили продлить пляжный сезон на Черноморском побережье

Анапа Фото: andreimakovozov

Осень пришла в Краснодарский край внезапно. Но ее приход уже успели ощутить жители многих городов: в Новороссийске подул первый норд-ост, в Витязево прошел ураган. Ну а Сочи вообще определил климатическую норму -там успел пройти снег.

Однако отдыхающие многих районов все равно не собираются прощаться с бархатным сезоном.

Так, 2 октября туристы из курортного поселка Ольгинка нацепили купальники и отправились на центральный пляж - загорать. Погода располагает: за окном светит солнце, а столбики термометров показывают +22 градуса.

Фото: andreimakovozov

Люди заполонили весь пляж, не оставив свободного места на лежаках и около моря. Однако, несмотря на то, что в Ольгинке зафиксирована самая высокая температура воды (+22 градуса), опробовать ее отдыхающие так и не решились.

Фото: andreimakovozov

Зато в октябрьское море зашли смельчаки из Анапы. Людей даже не смутил недавний шторм и холодный ветер. Некоторые зашли в воду лишь по колено. Ну а некоторые - рванули во все тяжкие, нырнули в море с головой.

Фото: andreimakovozov

По данным синоптиков, сегодня на Черноморском побережье температура воздуха достигала +15-23 градусов. А вода в море была + 18-22 градуса.