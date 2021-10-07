Сергею Галицкому ставят в вину безработицу бывшего тренера «Краснодара» Мусаева

Галицкий сожалеет, что Мусаев без работы. Фото: ФК "Краснодар"

Мурад Мусаев сидит без работы с конца мая. После поражения от «Ахмата» (0:5) в 24-м туре чемпионата России он подал в отставку. Оно стало шестым для «Краснодара» в восьми матчах после зимней паузы.

Тогда владелец клуба, Сергей Галицкий, принял отставку. Хотя не раз говорил о безмерном доверии к специалисту, который вырос в академии клуба. Он по-прежнему уверен, что, как и футболистов, тренеров должен растить клуб. Даже несмотря на то, что команду "быков" сейчас тренирует специалист не из "Краснодара" Виктор Ганчаренко.

Но невостребованность Мусаева как будто ставят в вину именно Галицкому. Это вопрос ему задали ведущие "Коммент.Шоу" во время откровенного интервью.

- Почему меня это должно беспокоить или не беспокоить. Это объяснимо, что Мурат без работы, - сказал Сергей Галицкий. - В России всего 16 клубов, трудно найти себе применение.

Напомним, Мурад Мусаев был одним из самым молодых тренеров Российской Премьер-Лиги. В ноябре ему исполнится 38 лет. Младше него в чемпионате России был только наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Немцу исполнилось 35, когда он тренировал москвичей. Хотя средний возраст тренеров в РПЛ – 46 лет.

Мурад Мусаев стал тренером уже в 22 года. Будучи студентом, совмещал пары и занятия с резервом «Краснодар-2000» – клубом, который выступал во Втором дивизионе (сейчас это – Профессиональная футбольная лига).

В 2011-м, спустя шесть лет после первой тренировки, Мурад Мусаев попал в академию «Краснодара». Занимался с командами 1999 и 2000 годов рождения. Так формировал костяк для основного состава.

Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов – сейчас это звезды «Краснодара». Все они начинали карьеру под руководством Мурада Мусаева.

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