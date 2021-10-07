При строительстве трассы в Крым нашли древнегреческий алтарь

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

У хутора Воскресенский, что под Анапой, ученые из института археологии РАН нашли древний алтарь эпохи эллинизма. Артефакт свидетельствует о том, что в 3-2 веках до нашей эры на этой территории располагалась хозяйственная периферия Горгиппии – это нынешняя Анапа. Население древнего города занималось преимущественно зерновым земледелием. С этой деятельностью связан культ бога Гермеса, покровителя торговли.

Кроме алтаря, археологи раскопали каменный постамент с террактовыми фигурками.

- В частности, терракота, найденная здесь, - это модель верстового столба. Он мог стоять на краю надела. А может, являлся верстовой милей. Совсем недавно здесь был найден участок эллинистической дороги. Возможно, она была снабжена такими же верстовыми столбами, - прокомментировал «КП»-Кубань» Алексей Малышев, заведующий отделом скифо-сарматской археологии Института археологии РАН.

Фигурка из терракоты могла быть моделью верстового столба. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Археологические раскопки в районе Анапы ведутся с 2019 года параллельно с реконструкцией трассы "Новороссийск-Керчь". В августе здесь была обнаружена античная каменоломня. Она обслуживала строительство сельского округа рядом с древним городом Горгиппией. Масштабное исследование древнейшего античного памятника на территории Кубани проводится впервые.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на месте раскопок археологи обнаружили древнегреческие усадьбы, хозяйственные постройки, а также участок античной каменной дороги, которую некоторые ученые считают сенсационным открытием.

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