На дорогах в горах Сочи предлагают сделать пешеходные переходы для медведей

Фото: Кавказский биосферный заповедник

Сочи в этом году бьет все рекорды по туристам. На курорте отдохнуло рекордное количество гостей - более 5,8 млн. Это данные с начала года, причем цифры еще не окончательные – впереди еще осенние каникулы и зимний сезон. В 2020-м, например, на курорт приехало чуть больше пяти миллионов человек.

Гуляли туристы не только по набережным Сочи, но и в горах. Например, Кавказский государственный биосферный заповедник посетили 450 000 гостей за лето. Но тут сейчас больше переживают не за туристов, а за… медведей.

- Знаете, очень важно, чтобы в нашем регионе сохранялась кормовая база для исконных обитателей Кавказа – медведей в том числе. Но, впрочем, дело не только в пище. Посмотрите, сколько у нас в последнее время построили хороших дорог, однако есть одна проблема - через эти дороги не сделали переходы для животных, которые мигрируют в этих местах, - говорит директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. - И на самом деле, это очень серьезный вопрос – переходы диких зверей через автомобильную дорогу, ибо автотрассы, бывает, пересекают пути миграции животных. Надо понимать такую истину: для того чтобы, например, лось изменил путь своей миграции, требуется 90 лет! Скажем, в Канаде или Германии такие «пешеходные переходы» для зверей сделаны повсеместно на путях их миграции. Думаю, и в Сочи это по силам, тем более что будущий год у нас объявлен Годом экологии.

Медведи в Сочи стали чаще выходить на дорогу. Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Но комфорта не хватает не только медведям, а также туристам в горах Красной Поляны.

- На эту тему мы недавно создали целый архитектурный отдел. Специалисты проектируют горные хижины с достаточным уровнем комфорта для тех, кто идет в горы, - рассказал Сергей Шевелев. Причем в зависимости от места размещения они будут либо более, либо менее теплыми, а также рассчитаны конкретно на то место по погоде, где будут установлены. Это позволит сделать стоянки на туристских маршрутах комфортными для людей, а часть маршрутов сделать даже круглогодичными. По территории заповедника проходит 16 туристских маршрутов, а это 400 километров троп.

- Новая туристская инфраструктура, хижины появятся к следующему сезону?

- Да. Благодаря этой работе удастся возобновить и некоторые советские туристические маршруты. Например, Архыз – Красная Поляна. Не исключено, что какую-то часть популярного маршрута №30 можно будет сделать круглогодичной, - пояснил директор Кавказского биосферного заповедника.

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