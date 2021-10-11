«Мы все уладили»: избитый охраной краснодарского застройщика Темура Намоева водитель записал видеообращение

Фото: скрин видео ЧП Краснодар

Водитель и пассажир «Газели», пострадавшие от кулаков телохранителей 41-летнего краснодарского застройщика Темура Намоева, признались, что не имеют претензий к нападавшим. По их мнению, дорожный конфликт исчерпал себя, они сразу пошли на мировую с налетчиками. Разборки в поселке Индустриальном произошли 28 сентября, через неделю видео с дракой попало в сеть и вызвало общественный резонанс. Роскошный кортеж предпринимателя Намоева стоял в пробке. Когда он двинулся по обочине, ему преградила дорогу «Газель». Охрана не стерпела такого поведения и набросилась на водителя и пассажира отечественной машины с угрозами.

- Мы не понимаем, почему этот конфликт так сильно раздули. Мы его урегулировали уже и уладили. Мы претензий к ним не имеем, - отметил Кирилл, который ехал в тот злополучный день в «Газели».

Теперь он и водитель Вадим Мальцев сетуют на то, что им приходится много времени тратить на общение с правоохранителями.

- Нас таскают в Следственный комитет, полицию. Выясняют какие-то вопросы, проводят допросы. Это мешает нам работать и создает проблемы, - пожаловались молодые люди.

Несмотря на позицию пострадавших, разборками в стиле 90-х заинтересовались правоохранители. 8 октября было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а после в центре Краснодара задержали бизнесмена-застройщика и его охранников при оперативной поддержке сотрудников Росгвардии и полиции. Они были допрошены, их дома посетили следователи. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную правовую оценку действиям нападавших.

В воскресенье, 10 октября, стало известно об аресте бизнесмена Темура Намоева, который спровоцировал конфликт. По решению суда он заключен под стражу на два месяца. По мнению следствия, оставшись на свободе, мужчина может скрыться и оказывать давление на ход дела. Намоев просидит за решеткой до 8 декабря.

- Следователь ходатайствовал о том, чтобы бизнесмена заключить под стражу, так как, по его мнению, есть основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда, а также попытаться оказать влияние на ход расследования, - пояснили в Краснодарском краевом суде.

Темуру Намоеву принадлежит крупная строительная компания по возведению коттеджных поселков, а также бетонный и асфальтный заводы. По версии следствия, именно он стал зачинщиком конфликта на дороге в районе поселка Индустриального 28 сентября.