Бывший мэр Краснодара назначен в комитет по строительству и жилищному хозяйству Госдумы

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первое заседание Государственной Думы восьмого созыва прошло во вторник, 12 октября. На первом заседании избраны спикер, заместители, председатели и составы комитетов по различным вопросам.

Так, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов распределен в комитет по строительству и жилищному хозяйству. Депутаты Кубани также назначены в отделы экономической политики - Эдуард Кузнецов, охраны здоровья - Николай Осадчий, спорта - Дмитрий Пирог и Сергей Кривоносов, аграрным вопросам - Алексей Езубов, Алексей Ткачев и Дмитрий Лоцманов. , В комитет промышленности и торговли распределен Сергей Алтухов, соцполитики и делам ветеранов - Светлана Бессараб, национальным вопросам - Николай Долуда, по контролю - Дмитрий Ламейкин, Иван Демченко и Дмитрий Гусев, по делам СНГ и евразийской интеграции - Константин Затулин, по туризму - Наталья Костенко, госстроительству и законодательству - Юрий Наспо. А в состав отдела транспорта и транспортной инфраструктуры вошли Андрей Дорошенко и Анатолий Вороновский. Всего в восьмом созыве количество комитетов планируют увеличить с 26 до 32.

Выборы депутатов в Государственную Думу прошли накануне, 17, 18 и 19 сентября. По итогам голосования мэр города Евгений Первышов набрал более 50% голосов, войдя в состав восьмого созыва. После сложения главой Краснодара полномочий временно исполняющим обязанности назначен Евгений Наумов.

Напомним, перед тем, как покинуть пост мэра краевой столицы, Евгений Первышов провел прощальную пресс-конференцию. А в Краснодаре совсем скоро пройдет конкурс на избрание главы регионального центра.