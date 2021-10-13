В Краснодарском крае не введут карантин. И вот почему

Фото: администрации Краснодарского края.

Коронавирус не отступает. Как и прежде, на Кубани регистрируют заболевших - это подтверждает пара сотен положительных тестов на COVID. За эпидобстановкой в регионе тщательно следят санитарные врачи. Но в разговорах кубанцев чувствуются тревожные нотки. С 11 октября в Адыгее запретили проводить банкеты, свадьбы и похороны, а накануне там ввели еще и обязательную вакцинацию. Стоит сказать, во многих регионах власти решают ужесточить ограничения.

Кубанцы больше всего боятся локдауна. Оно и понятно - при таком режиме закрываются торговые центры и крытые рынки, фуд-корты, фитнес-залы, кинотеатры, бассейны и другие места общего пользования. Весной прошлого года люди ощутили, каково это - жить без привычных благ. Но в Краснодарском крае, как стало известно, в ближайшее время не введут карантин.

- Краснодарский край и Адыгея не вошли в число регионов, где рекомендовано ввести локдаун, - сообщила радио «КП» - Краснодар» пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. - Но план обязательной вакцинации увеличили до 80 %.

Прививки, по данным ведомства, должны поставить 80 % работников здравоохранения, образования, общепита, торговли. Кроме того, вакцину должны ввести сотрудникам сферы бытового обслуживания, организаций туристической индустрии, транспорта.

- Перечень также пополнили школьники и студенты, госслужащие, сотрудники органов в пунктах пропуска через границу, - добавляют в Роспотребнадзоре Кубани.

Напомним, на территории региона до 1 декабря текущего года продлен режим повышенной готовности. А всего на Кубани прививку от COVID-19 сделали два миллиона из 3,6 миллиона. Согласно установленному региональному плану вакцинации, необходимо привить 80% населения.