Самый опасный – на свободе: Убийцу, сбежавшего из психбольницы Краснодара, до сих пор ищут

40-летний мужчина может разгуливать по городу

Накануне напрягся не только весь Краснодар, но и близлежащие города и станицы – на свободе оказались опасные преступники, судимые за особо тяжкое преступление и кражу. Они сбежали из психиатрической больницы, распилив металлическую решетку на окне, а затем перелезли через забор медучреждения и скрылись в неизвестном направлении.

В полиции незамедлительно распространили ориентировки и предупредили – стоит быть предельно осторожными. Сообщения с предостережениями разлетелись и по родительским чатам, чтобы для безопасности дети ходили в сопровождении мам и пап.

Стоит отметить, что одного пациента поймали практически сразу. Его нашли по месту жительства в поселке Яблоновском. Второго задержали накануне вечером, мужчина неспешно прогуливался по поселку Знаменскому. А вот третьего, самого опасного, который отсидел за убийство, – ищут до сих пор.

В розыске - мужчина на фото слева, мужчину на фото справа - поймали накануне вечером

В городе к поискам подключили наряды ДПС, ППС, казаков, волонтеров. И местных жителей, заметивших преступника, тоже попросили сразу звонить в полицию.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить в полицию по телефону «02», с мобильного - «102», - отметили в УМВД по городу.

В минздраве края по факту побега пациентов из Специализированной клинической психиатрической больницы №1 организовали проверку. В том числе, выясняется, где в это время были охранники.

- Комиссия проводит служебную проверку. Ситуацию держу на личном контроле, - написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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