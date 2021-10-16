Фото: пресс-служба ФК Сочи

В субботу, 16 октября 2021 года, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 11-го тура российской футбольной премьер-лиги. Соперником «барсов» станет «Ростов».

Игра «Сочи» – «Ростов» будет важна для обеих команд. В последнем туре «барсы» впервые в истории переиграл «Зенит». После победы в Санкт-Петербурге команда Владимира Федотова вернулась в тройку.

Также преподнес сенсацию в последнем туре «Ростов». На выезде он переиграл «Локомотив» (2:1). Это поражение стало первым для «железнодорожников» в новом сезоне.

Поединок пройдет на стадион «Фишт». Его вместимость составляет 45 994 зрителя. Это одна из самых больших арен чемпионата России по футболу.

Прямая видеотрансляция встречи «Сочи» — «Ростов» из Сочи пройдет в прямом эфире на канале «Матч Премьер», начиная с 18:55 по московскому времени.

Эта игра будет важна для обеих команд. В случае победы над «Ростовом» «Сочи» закрепится в зоне еврокубков. В нынешнем сезоне команда Владимира Федотова не смогла пробиться в основной раунд Лиги конференций УЕФА. В квалификации турнира она уступила сербскому «Партизану».

Также победа нужна «Ростову». Еще год назад дончане боролись за путевку в еврокубки, а сейчас обосновались в зоне стыковых матчей. Они всего на один балл опередили последний клуб премьер-лиги, «Химки».

За прямой трансляцией матча «Сочи» — «Ростов» можно будет проследить на сайте «КП» – Кубань».