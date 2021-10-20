На Кубани от коронавируса умер 10-летний мальчик: ребенок мог переболеть COVID-19 дважды

Артему было всего 10 лет. Фото: из личного архива

В небольшом дворике по улице Окраинной в Горячем Ключе стоит небывалая тишина. Кажется, будто здесь все замерло, остановилось. Нарушают это безмолвие лишь лай собак и скрип большой желтой качели, что расположена в самом центре двора – ее «тревожит» ветер.

Фото: Юлия Чубакова

- Эту качелю мы подарили Артему на день рождения. Он где-то высмотрел ее и попросил нас купить. Мы очень долго ее искали, но бабушка все-таки исполнила желание нашего мальчишки. Он был так счастлив! – рассказывает мама 10-летнего Артема Сухорукова Алена.

- Да, помню, когда я ее ставил, подцепил жуткую ангину, - вспоминает отец Сергей.

Артема не стало 23 сентября 2021 года. В посмертном диагнозе школьника - отек легкого на фоне острого ларинготрахеита, коронавирус. Теперь от COVID-19 начали умирать и дети.

СГОРЕЛ ЗА СУТКИ

Артем Сухоруков учился в 4 классе, а в свободное время занимался боксом, хотел быть похожим на своего отца.

- Он был немного сентиментальным мальчишкой, - вспоминает Сергей. - Боксом занимался всего 3 года. А в последнее время и вовсе перестал ходить на секцию. Хотел записаться на спортивное ориентирование...

Артем занимался боксом с 7 лет. Фото: из личного архива

В детстве Артем часто болел. У него был ларингит. В 3 года у мальчика даже диагностировали синдром ложного крупа - инфекционно-аллергическое поражение гортани.

- Мы постоянно лечили Артема, проходили обследования, стояли на учете у пульмонолога, - объясняет мама Артема. - Кололи самостоятельно лекарства, которые нам прописал врач, и делали ингаляции. Нас предупреждали, что раз в 10 лет у ребенка могут быть осложнения. Но это - очень редкий случай.

Ларингит Артем перерос. После 6 лет он перестал им болеть.

Но в августе вся семья слегла с чем-то, похожим на грипп. Анализ сделал только глава семейства. И он показал коронавирус.

- Я перенес заболевание в осложненной форме, - признается отец Сергей. А жена и дети - в легкой, они лечились самостоятельно, пили антибиотики. Никто не был привит. А я сделал на тот момент только первый компонент.

Семья Сухоруковых. Фото: из личного архива

Заболел и Артем. Прививки от злосчастной инфекции для детей пока нет.

Прошел месяц, мальчик, казалось, полностью выздоровел. А 22 сентября у него вновь появились симптомы простуды. Артем покашливал и слегка сопливил. Но он как обычно, вернулся из школы, сделал уроки и поиграл с младшей сестрой.

А под утро 23 сентября состояние мальчика резко ухудшилось.

- Я проснулся из-за того, что услышал стоны сына. Он не мог дышать, - с ужасом вспоминает глава семейства. - Мы сначала подумали, что у Артема снова начался приступ. Жена вывела его на улицу, чтобы он подышал и успокоился. Это не помогло. Тогда мы решили уколоть Артему преднизолон и но-шпу - это обычно помогало справиться с приступом. В подобных случаях мы делали сыну ингаляции. Но в этот раз наш ингалятор забарахлил и перестал работать. Времени ремонтировать его у нас не было. Мы позвонили в скорую.

Фото: из личного архива

Сухороковым сказали, что ребенка нужно срочно везти в поликлинику. В больницу нельзя - там развернут ковидный госпиталь. Школьнику с каждой минутой становилось все хуже. У Артема началась гипоксия, посинели губы и ногти.

- Когда мы вышли во двор, Артем уже не мог идти, - продолжает рассказывать Сергей. - Мне пришлось его нести до машины на руках.

Сергей понесся в поликлинику. В 5:12 утра они уже были там. Но через несколько минут ему снова пришлось ехать домой - за лекарством для ингаляций.

- Когда я привез лекарства, Артему сделали ингаляцию. После этого ему стало легче. Но ненамного. Через несколько минут сын попросил выпустить его на улицу - его резко бросило в жар, а дыхание вовсе перехватило. Дышать ребенку было нечем.

В 5:50 к городской поликлинике подъехала карета “скорой помощи” и Артема отправили в реанимацию местной больницы, туда, где сейчас развернут ковидный госпиталь.

- В “скорой” Артему надели кислородную маску. Сыну стало легче. В реанимацию меня, понятное дело, не пустили. Утром нам позвонили и сказали, что Артема больше нет, - плачет мама.

ОФИЦИАЛЬНО

Родители с горя написали жалобы во все инстанции, требуя разбирательств. Посмертный диагноз показал, что Артем страдал от ларинготрахеита и перенес коронавирус. Именно это все в совокупности вызвало отек легкого.

В региональном минздраве принесли глубочайшие соболезнования родителям мальчика.

- Мы завершили проверку по факту смерти ребенка. Причина смерти установлена. В настоящее время следственным комитетом Краснодарского края истребована медицинская документация для проведения комплексной судебно-медицинской экспертизы. Выводы о действиях (бездействиях) медицинского персонала находятся в компетенции судебно-медицинской экспертизы, а также правоохранительных органов, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Похоронен 10-летний Артем Сухоруков на городском кладбище. На его могиле лежат венки с надписями “Любимому внуку и сыну”, а на самом верху еще не осевшей земельной горки сидит мягкая игрушка, которая сразу выдает могилу ребенка.

Могила Артема. Фото: Юлия Чубакова

У семьи Сухоруковых осталась 5-летняя дочка Ника.

- Понимаешь, что теперь только ради нее стоит жить. Ей нужны родители, - признается мама Алена.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Коронавирус настолько коварен, что, ощущая симптомы казалось бы обычной простуды, расслабляться нельзя

- В эту волну коронавирус помолодел. Теперь им болеют тяжело не только люди пожилого возраста, но и молодежь и дети. И в этот раз он наказывает нас за беспечность. За то, что мы игнорируем вакцинацию. Ведь для детей прививок от ковида нет, и не прививаясь, мы заражаем детей, - прокомментировал "КП" - Кубань" врач-инфекционист Игорь Зубарь.

Дом, в котором жил Артем. Фото: Юлия Чубакова

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