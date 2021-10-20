Краснодарский край могут закрыть для туристов

Есть опасения, что россияне рванут на курорты Краснодарского края в нерабочую ннеделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страну накрыло новой волной коронавируса. Число заболевших и жертв осложнений инфекции настолько велико, что правительство России вынуждено было пойти на новые ограничительные меры. Дни с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочими. Ожидается, что эта мера позволит разобщить на время людей, заставит прислушаться к своему организму и даст время сделать наконец жизненно необходимую прививку от COVID тем, кто до сих пор этого не сделал.

Более того, у властей регионов есть право продлить, если это необходимо, вынужденные каникулы. По этому поводу 21 октября в Краснодарском крае объявлено заседание оперативного штаба.

- В графике губернатора завтра изменения: в связи с официальным объявлением о нерабочих днях Вениамин Кондратьев проведет оперативный штаб, - сообщает тг-канал Красная, 35.

Власти региона уже высказывали опасения, что нерабочую неделю жители страны воспримут как возможность посетить курорты Краснодарского края. Есть опасения, что это создаст дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Кубани.

- Наши экстренные службы захлебываются от вызовов. Коронавирус не жалеет ни детей, ни пожилых. Были случаи, когда на горячую линию звонили дети. Они говорили о том, что родители болеют COVID-19 и просят их госпитализировать. Да, мы делаем все возможное, чтобы помочь людям. Медики работают в круглосуточном режиме, - рассказал министр здравоохранения Евгений Филиппов на своей официальной странице в соцсети.

Кроме того, эффекта разобщенности, к которому стремятся эпидемиологи, не будет, если россияне дружно отправятся в путешествие.

- Поэтому не исключено, что власти Краснодарского края заявят новую ограничительную меру для туристов. Возможно, сертификат или кюар-код начнут теперь требовать при въезде на Кубань, - сообщил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действуют ограничения при заселении в гостиницы и отели. В них требуют предъявить сертификаты о вакцинации.