Кто такой Андрей Алексеенко: бывший вице-губернатор и исполняющий обязанности мэра Краснодара

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кто такой Андрей Алексеенко – так звучит один из самых популярных поисковых запросов четверга на Кубани. Бывший вице-губернатор стал первым вице-мэром Краснодара. Сейчас он исполняет обязанности главы города вместо Евгения Наумова, который стал вице-губернатором Кубани по строительству.

Так кто же такой Андрей Алексеенко?

Исполняющий обязанности главы Краснодара родился 23 апреля 1978 года в станице Новопокровской.

Известно, что он окончил КубГАУ по специальностям: «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит».

Отметим, что Андрей Алексеенко уже работал в городской администрации. На протяжении несколько лет – до 2010 года – он был начальником отдела в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей мэрии Краснодара.

Затем Андрей Алексеенко работал заместителем главы в Туапсинском районе и исполнял обязанности руководителя в Ейском. В октябре 2015 году он стал Первым вице-губернатором Краснодарского края, курировал градостроительную сферу и преуспел в этом.

Также «КП» – Кубань» попросила известного политолога ответить на вопрос, кто же такой Андрей Алексеенко.

- Андрей Алексеенко с самого начала был самым вероятным кандидатом на пост главы города. Очевидно, что от этих разговоров во властных кабинетах устали и решили сделать ход конем до официального завершения сбора документов от кандидатов, - предположил в разговоре с сайтом "КП" - Кубань" политолог Андрей Тимошенко.