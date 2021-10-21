Что нужно знать туристам, отправляясь в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021

Отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021: что нужно знать туристам, какие ограничения и правила действуют на курорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021 запланировали десятки тысяч россиян. Об этом стало известно в среду, 20 октября, когда в России объявили о нерабочей неделе. Ведущие туроператоры заявили о резком росте продаж туров и авиабилетов в Краснодарский край.

Большинство туристов выбрали Отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021. Олимпийская столица – самое популярное направление для отдыхающих в этом году. Здесь представлены все виды отдыха: от пляжного до горного.

Тем более на курорте продолжается бабье лето. Средняя температура воздуха не опускается ниже 20 градусов.

- В отелях загрузка составит более 75%, в санаториях – порядка 90 %. Эти цифры сопоставимы с показателями летнего сезона. Высокие показатели бронирования отмечаем на предстоящий зимний сезон, – написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Отмечается, что отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021 выбрали около 120 тысяч туристов. Большая часть отдыхающих доберутся на курорт на самолетах. Это около 100 тысяч человек. Еще 20 000 людей приедут на юг России на поездах.

«КП» – Кубань» выяснила, что необходимо знать туристам перед отдыхом в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021.

С 30 октября по 7 ноября на курортах Краснодарского края заработают QR-коды. Они уже действуют в нескольких российских регионах.

Без кодов нельзя будет попасть в рестораны, кафе и досуговые учреждения. Персональный идентификатор доступен в личном кабинете на портале Госуслуги.

Отмечается, что он появляется в профиле человека автоматически, если он привился или переболел коронавирусом в течение полугода.

Также QR-коды необходимо для посещения массовых мероприятий. Это концерты, спектакли и спортивные мероприятия.

Также на курорте действуют прежние ограничения и правила. То есть сохраняется запрет на заселение в гостиницы без свежего теста на COVID-19 или QR-кода о вакцинации.