Сочи поможет Москве взять нагрузку от COVID-19 на себя

Гостей в сочинских кафе ждут только с QR-кодом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 октября по 7 ноября – на внеплановые выходные – в Сочи уже выкуплено 75% номеров в отелях. После того, как в стране эти дни объявили нерабочими, народ кинулся скупать билеты в Сочи. Хотя инфекцинисты просят в этом время сидеть дома и максимально изолироваться. Это нужно для того, что не допустить распространения инфекции.

Заместитель главного врача инфекционной больницы Краснодарского края Алексей Баталов посоветовал даже и шашлыки не жарить. - Внеплановые каникулы - это не повод есть шашлыки. Сидите дома. А лучше - запланируйте поход за прививкой, - сказал Алексей Баталов.

Но реальность такова, что некоторые решили, что дополнительные выходные - это возможность отдохнуть у моря. Поэтому на курортах Краснодарского края и ввели строгие ограничения для туристов. Тех, кто едет в Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, Джубга, Новомихайловский, Небуг, Гизель-Дере и Шепси ждут только по по QR-коду. Это сделано, чтобы не допустить распространения ковида. А еще оказалось, что если курорты Краснодарского края будут внимательно соблюдать все требования, во время общероссийских каникул они могут помочь Москве… в борьбе с коронавирусом.

- Массовый отъезд на ноябрьские каникулы людей из Москвы в Сочи позволит разрядить ситуацию в столице и даже прервать цепочку распространения коронавируса, тем более, в выходные ноября все гости Сочи максимально используют время для того, чтобы максимально оздоровиться. В Сочи туристам очень полезно будет в профилактических целях попить во время каникул местную минеральную воду, которая имеет доказанный антивирусный эффект, но что выдан соответствующий патент, - говорит доктор медицинских наук, заслуженный врач России Борис Винокуров.

А предпринятые в Краснодарском крае дополнительные антивирусные ограничения должны позволить курортам избежать всплеска заболеваний коронавирусом.

- Эти решения позволят сохранить контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией в городе и обеспечить нашим гостям безопасный отдых. В предстоящие ноябрьские выходные дни мы ожидаем высокие показатели по загрузке. По нашим расчетам, единовременная загрузка курортной сферы города превысит 120 тысяч человек. И эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона, - сказал мэр курорта Алексей Копайгородский. А в это время цена на съемные квадратные метры в Сочи уже подскочила примерно на 30 процентов. Сутки в ноябре в частном секторе в среднем обойдутся туристу в 2 500 рублей. В центре города день пребывания на съемной квартире варьируется от 4 500 до 5 500 рублей.

- Мы не хотим допустить вспышки заболеваний в частном секторе, поэтому, просим гостей не приезжать, если они чувствует недомогание, - говорит одна из управляющих несколькими квартирами в Сочи Людмила Сергеева. - В этом случае справки о вакцинации будет плюсом. – Знаете, за «ковидное лето» мы уже накопили опыт мер и действий, которые позволяют обезопасить съемное жилье, ибо никто не хочет лишиться бизнеса после визита мониториноговой группы. Да, к нам тоже заглядывает Роспотребнадзор. И такие визиты могут быть усилены именно в ноябрьские праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдых в Сочи с 30 октября по 7 ноября 2021: что нужно знать туристам, какие ограничения и правила действуют на курорте

На ноябрьских каникулах Сочи готовится к наплыву туристов. Город-курорт ожидает около 120 000 гостей. На время внеплановых выходных, которые объявлены с 30 октября по 7 ноября, на курорте будут действовать дополнительные ограничения (продолжение)