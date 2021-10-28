Площадь пожара в трехэтажном здании магазина хозтоваров в Краснодаре увеличилась до 1500 кв.м.

При увеличении площади пожара повысили ранг сложности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

В Краснодаре пожар вспыхнул в магазине хозтоваров на улице Уральской. Пламя быстро распространилось по всему зданию. За несколько минут огнем охватило три этажа торговых рядов.

- Пожарные приехали через пять минут после сообщения о возгорании. В 11:13 подразделения установили, что произошло возгорание в трехэтажном здании на площади 500 квадратных метров, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огонь тушили стволами с разных сторон. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Очевидцы сообщают, что сначала загорелся первый этаж, затем нескольких минут хватило, чтобы огонь перебрался еще на верхние. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров.

По данным прокуратуры края, огонь охватил склады с межкомнатными дверями, стройматериалами и коврами. Надзорное ведомство организовало проверку.

На месте работают пожарные. Они тушат огонь с 11 стволов Дельта, также подключили один лафетный ствол.

- . Развернут штаб пожаротушения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 148 человек и 43 единиц техники, из них от МЧС России - 97 человека и 26 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются, после тушения будет назначена экспертиза.

В 12:02 МЧС сообщило о локализации возгорания. Спасатели активно проливали тлеющие участки.

Напомним, что неподалеку в 2018 году горел торговый центр "Северяне". Тогда площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Магазин хозтоваров горит на улице Уральской в Краснодаре

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