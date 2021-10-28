Фото и видео последствий пожара на Уральской в Краснодаре: Комсомольский район сковали пробки

На месте работают спасатели и инспекторы. Фото: оперштаб

Крупный пожар утром 28 октября случился на улице Уральской в Краснодаре. Черный столб дыма можно было увидеть из соседних районов города. Огнем охватило трехэтажное здание магазина хозтоваров. Обуглились и превратились в пепел десятки межкомнатных дверей, ковры, стройматериалы - все, что хранилось на складах.

Пожар тушат 150 человек. Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону

- Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. Локализовать огонь удалось в 12 часов дня. Еще понадобилось время для проливки тлеющих участков, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС России по краю

На месте спасатели развернули оперативный штаб, пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

Фото: ГУ МЧС России по краю

В здании было сильное задымление Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Всего к ликвидации возгорания от РСЧС привлекается 148 человек и 43 единиц техники, из них от МЧС России - 97 человек и 26 единиц техники. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

От здания остались одни обгоревшие перекрытия Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

После случившегося прокуратура Кубани организовала проверку. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, кто является хозяином объекта. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, в том числе очаг возгорания.

Фото: ГУ МЧС России по краю

Из-за пожара район сковали пробки. Очевидцы сообщили, что при подъезде к месту ЧП дежурили инспекторы и разворачивали машины в обратном направлении. Участок перекрыли для безопасности, а водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути для объезда.

Пробки в Комсомольской района на 2 часа дня. Фото: yandex.ru/maps

Огонь тушили пожарными стволами Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Из-за пожара временно изменена схема движения транспорта на выезд из города. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути. Например, использовать для проезда улицу Сормовскую и выезжать из города через Пашковский жилой массив, по Бершанской или 1 Мая, оттуда — на трассу М-4 «Дон», - отметили в мэрии.

Схема пресс-службы администрации города

Сейчас движение на месте регулируют сотрудники ДПС.

Огонь тушили несколько часов

Напомним, что неподалеку в 2018 году горел торговый центр "Северяне". Тогда площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

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