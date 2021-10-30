В кафе -аншлаги, а у моря не протолкнуться: что происходит на курортах Краснодарского края в первый день введения новых ковид-ограничений

Сочи сейчас выглядит как в разгар летнего сезона. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Последние выходные октября, плавно перетекающие во внеплановые каникулы, в Краснодарском крае ожидаются по-настоящему жаркими. И речь здесь не столько о погоде, хотя она и решила порадовать побережье обилием солнца и 20-градусными отметками. С 30 октября на курортах заработали новые протиковидные меры. Несмотря на то, что соседи в Севастополе установили блок-посты на въездах, Кубань так сурово поступать не стала. Среди самых жестких правил - обязательная система QR-кодов на предприятиях общественного питания. А еще приостановка любых развлекательных массовых мероприятий. «КП» - Кубань» узнала, что происходит на курортах Краснодарского края в первый день введения ковид-ограничений.

В Анапе новые правила не преграда

Летом любимый курорт большинства семей был забит. Немало людей приехали в Анапу и сейчас, на время длинных выходных. Например, на набережной сейчас гуляют десятки людей. Это не только родители с детьми, но и молодые люди, приехавшие отдохнуть с друзьями.

А на Театральной площади в Анапе была замечена группа туристов, приехавших на экскурсию.

А вот на Центральном пляже, судя по веб-камерам, туристов не так много, как обычно. Объясняется это тем, что в Анапе сегодня довольно прохладно - всего 13 градусов, а у моря ко всему прочему еще и ветер. Но уже 31 октября отметки поднимутся до 20 градусов, так что побережье будет забито.

Центральный пляж Анапы 30 октября.

Стоит сказать, что еще с прошлого вечера все заведения в городе стали вешать объявления "Вход только по QR-коду". Эту меру поддержал мэр Анапы Василий Швец, когда она была озвучена губернатором.

- Сейчас спрос на средства размещения вырос на 80 процентов, - объяснял тогда глава курорта. - Поэтому подобные ограничения необходимы.

Всех, кто желает отобедать в ресторане или кафе, сейчас просят предъявить QR-код. И, судя по тому, что свободных столиков мало, люди приехали на курорт подготовленными.

В Геленджике аншлаг на набережной

В Геленджике также начали действовать новые ковидные ограничения. В бистро сидят люди, правда, их не так много. Большинство туристов предпочитают насладиться теплыми осенними лучами солнца - на курорте погода стоит отличная. Потому на набережной аншлаг.

На набережной Геленджика - аншлаг.

- У меня есть qr-код, я получила его еще пару месяцев назад. Но на улице так приятно гулять, что сидеть в помещении даже не хочется. Мы сейчас пройдемся по набережной, а потом хотим заказать ужин на вынос. Думаю, так поступают и те, кто не поставил вакцину, - говорит Екатерина, отдыхающая сейчас в Геленджике.

Но, власти курорта спешат напомнить - на такие хитрости, увы, идти бессмысленно. Дело в том, что заселиться в отель никто без QR-кода не сможет. Те же, кто приехал в Геленджик без прививки, могут сделать ее прямо в одном из местных пунктов вакцинации. На это дают 72 часа.

Вот такая обстановка сейчас в Геленджике.

- Мы и так настрадались, локдаун, курортная отрасль несла большие потери. Даже если мы и потеряем до 10% турпотока [из-за введения новых условий], - говорил ранее мэр Геленджика Алексей Богодистов. - Гораздо важнее, что продолжим работать, ведь при закрытии курорта можем потерять весь турпоток.

В Сочи как в разгар сезона

30 октября на курорте отменены все массовые мероприятия, закрыты все учреждения культуры. Но судя по количеству людей, отдыхающих сейчас у моря, ограничения словно и не вводили. Хотя действуют новые меры и в самом Сочи, и в Сириусе, и на горнолыжных курортах Красной Поляны.

Самый многолюдный сейчас галечный пляж "Маяк". Благодаря солнцу камни так сильно нагрелись, что многие ложатся у моря и принимают солнечные ванны. Немало и тех, кто скинул с себя куртки, и вовсю загорает. Еще бы - столбики термометров показывают +21 градус. Вода, правда, уже далека от комфортных отметок, потому заплывы устраивают единицы.

Некоторые туристы устраивают заплывы в море. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Немало туристов сейчас оккупировали набережную в Адлере. Многие заходят в кафе и решают перекусить на свежем воздухе. Здесь тоже запрашивают qr-код у туристов, но пока никаких проблем у персонала не возникло.

На пляже "Маяк" сейчас десятки отдыхающих. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Благодарим посетителей за понимание. С самого утра наш администратор просит показать подтверждение о вакцине, никто не скандалит, не хитрит. При нас заходит в личный кабинет на Госуслугах и показывает QR-код, - рассказывают «КП» - Кубань» в одном из ресторанов Адлера. - Да, признаюсь, людей сегодня меньше, чем было в прошлую субботу. Но прогнозируем, что завтра загрузка заведения будет на порядок выше.

Стоит сказать, что мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее анонсировал, что город ожидает на праздники примерно 120 тысяч гостей.

А кому-то очень жарко! Фото: Константин БРЕДНИКОВ

- Для нашего курорта нет никакого ажиотажа и новизны в том, что к нам приедет большое количество туристов. Однако все гости курорта должны неукоснительно соблюдать те меры, которые действуют на нашей территории, - отметил мэр.

Кстати, в Сочи ограничительные меры будут действовать вплоть до зимнего курортного сезона. Путешественники при заселении в отели должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе, либо отрицательный ПЦР-тест. То же самое касается ресторанов, кафе, других мест общественного питания.

Гуляют и взрослые, и дети - погода как в августе. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

КСТАТИ

В Краснодаре запретили гулять по главной улице города

В выходные и праздничные дни в кубанской столице обычно перекрывают движение машин по улице Красной. Горожане выходят на прогулку с семьей и друзьями. Но во время внеплановых каникул свободно пройтись по центру города будет нельзя.

- Начиная с пятницы, и на весь период нерабочей недели главная улица города не превратится в пешеходный бульвар. Она будет открыта для проезда машин, - прокомментировал начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

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