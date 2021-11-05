Фото и видео тумана в Краснодаре 5 ноября 2021: тысячи людей застряли в аэропорту

Пассажиры часами ожидают вылета
Фото: Варвара ДЫМ
Густая пелена окутала в Краснодар в пятницу утром. За несколько часов видимость в кубанской столице упала до нуля.
Все дело в теплых воздушных массах. Они пожаловали на Кубань со Средиземного моря. Белое покрывало окутало Краснодар за пару часов.
Туман окутал даже спальные районы
Фото: Галина КОПЫЛОВА
Местные жители жаловались, что не видели даже яркого света фонарей. За туманом скрылись даже высотные здания и машины. Утром видимость не превышала пары метров.
Сильный туман застал врасплох тысячи людей в местном аэропорту. Он даже изменил график работы.
Также во власти стихии оказался пригород Краснодара
Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
- Со вчерашнего дня аэропорт Краснодара работает в условиях ограниченной видимости в связи с усилением тумана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.
Видимость в воздушной гавани не превышала 100 метров. Она была ниже допустимых значений для приема судов. Из-за густой пелены были задержаны сразу 8 рейсов.
Нулевая видимость наблюдалась даже в центре города
Фото: Евгения ХАЛИКОВА
- Время вылетов предварительно перенесено на период с 11:30 до 13:30. Также по метеоусловиям аэропорта в Воронеж отменен вылет рейса из Краснодара, - добавили специалисты.
В 12:45 воздушная гавань заработала в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работали авиакомпании, некоторые провели в зале ожидания несколько часов.
Синоптики объяснили образование туманов резким скачком дневных температур. Поэтому густая пелена задержится на Кубани как минимум до субботы, 6 ноября.
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