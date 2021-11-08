«Наелись» обещаний»: После долгих переписок с мэром жители Новороссийска сами починили дорогу

В яме жители царапали машины

Жители Новороссийска пожаловались на нерасторопность местных властей. Они 9 месяцев ждали, когда на дороге в переулке Октябрьском залатают ямы. В итоге за свои деньги купили цемент, замесили бетон и восстановили полотно.

А переписку, которая велась с официальным аккаунтом от имени мэра Новороссийска Игоря Дяченко, поспешили опубликовать в соцсетях. Так сказать, вынесли на общественное порицание.

- Дорогу ремонтировали в 2007 году. Каждый раз машина цепляется дном, когда проезжаю эту яму, - видно, как в переписке пожаловалась Виктория.

Скриншот переписки

На это мэр ответил – ремонтные работы запланированы на сентябрь этого года. Но когда пришло время, техники местные жители не увидели. И снова написали сообщение.

- Даже намека на работы нет, - снова будто потревожила главу Виктория.

От Дяченко последовал ответ о переносе срока работ. А причина: непредвиденные обстоятельства.

- Вся техника сейчас брошена на ликвидацию последствий залповых ливней, - отметил глава Новороссийска.

Доводы о том, что в этом переулке тоже размыло уже полугодовалые ямы еще больше, а также покрытие просело и в других местах, не подействовали. Работы были перенесены на октябрь.

После нового шквала возмущений из-за срыва и в этот раз, мэр написал о других возникших проблемах, которые поставили в приоритет.

- В связи с первоочередными задачами вследствие ЧС ремонт полотна перенесен до конца текущего года, - отметил официальный аккаунт.

Виктория поблагодарила Дяченко за ожидание в 9 месяцев. А через время в ответ направила фотографию – на снимке залатанная дорога силами местных жителей.

Завершилась беседа фотографией отремонтированной дороги за свой счет

Ранее в Новороссийске остро стояла проблема с отопительным сезоном – он был сорван. По некоторым данным, именно из-за этого был уволен заместитель главы по вопросам ЖКХ.

«Комсомолка» также сообщала, что коммунальщики хотели купить элитную иномарку за 2,5 млн рублей. Тогда как «Водоканал» три года считается убыточным. Но необоснованное приобретение пресекла прокуратура.

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