Синоптики рассказали, чем опасна барическая пила в Краснодарском крае

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание. Фото: Иван МАКЕЕВ

О резком ухудшении погоды метеорологи стали предупреждать заранее. 10 ноября в регионе похолодало, а в некоторых районах даже начал сыпать снег. Связано это с прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов. Но, по прогнозам, зима заглянула ненадолго. К концу недели ожидается потепление, но и оно задержится лишь на пару дней - ко вторнику, 16 ноября, вновь прогнозируют холод и снег, причем даже в Краснодаре.

Из-за погодных качелей в регионе может начаться чехарда с атмосферным давлением, которая будет напоминать барическую пилу. Это тонко чувствуют метеозависимые люди.

В ближайшую неделю, по данным Гидрометцентра России, атмосферное давление будет кидать из крайности в крайность. Оно будет колебаться в пределах от 754 до 769 миллиметров ртутного столба.

Сейчас показатели барометров растут. Они уже перешагнули норму. Но ближе к выходным давление резко начнет падать. А уже с начала рабочей недели вернется к нормальным значениям.

БУДЬ В КУРСЕ!

Конечно, такой перепад не может не отразиться на самочувствии кубанцев. Недомогание испытают, в первую очередь, люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и представители старшего поколения.

Синоптики предупреждают - перепады давления способны вызвать головную боль, слабость, тошноту, повышение артериального давления, учащение приступов стенокардии.

- Чтобы уменьшить риск приступа, исключите другие факторы, провоцирующие плохое самочувствие: стресс, просмотр очередной серии фильма вместо вечерней прогулки и, самое важное, недосыпание, - говорят в Гидрометцентре России.

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