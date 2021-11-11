Восьмилетняя танцовщица фламенко из Новороссийска обманула блогера Даню Милохина

Леонсия Оглизнева приняла участие в шоу "Вундеркинды". Фото: стоп-кадр из видео

8-летняя Леонсия Оглизнева из Новороссийска продолжает удивлять всех своим талантом. Юная рекордсменка России и мира приняла участие в реалити-шоу “Вундекинды” на телеканале “Пятница”.

- На съемки нас пригласили редакторы шоу, - ранее рассказывала "Комсомольской правде"-Кубань" мама Леонсии Рада Беркаева. - Они связались с нами личо после того, как мы попали в книгу Рекордов России.

Леонсия исполнила свою фирменную дробь. Фото: стоп-кадр из видео

На этот раз Леонсия покорила своим талантом популярного блоггера Даню Милохина и певца Сергея Жукова. Звездные гости должны были угадать, какими способностями обладает девочка. У них были четыре варианта: виртуозно играет на испанской гитаре, быстрее всех танцует чечетку, гадает на картах таро или поет как Монтсеррат Кабалье. Танцовщицу из Новороссийска выдал ее костюм - красно-белое платье с пышной юбкой. Именно на него и обратил внимание Сергей Жуков.

- Это - классический наряд для танцев фламенко, - подметил, не раздумывая, певец. - В этом танце как раз нужно работать ногами.

Звездные гости должны были угадать, чем занимается девочка. Фото: стоп-кадр из видео

Перед выступлением Леонсия обошла предлагаемые ей предметы: гитару, микрофон, карты - тем самым она дала понять звездным гостям и телезрителям, что ее талант заключается в другом. После этого девочка переобулась и начала исполнять свою фирменную чечетку. Леонсия вновь повторила свой рекорд - сделала 403 удара в минуту, чем и вызвала восхищение у звезд.

- Леонсия, как у тебя так быстро получается? - Удивленно спросил ведущий шоу Роман Каграманов.

- Я так старалась!- Скромно ответила ему танцовщица фламенко из Новороссийска.

Отметим, что это не первый телевизионный опыт девочки. Ранее Леонсия также принимала участие в шоу “Лучше всех” на “Первом канале”.

Леонсия на шоу "Лучше всех". Фото: из личного архива героев

Напомним, ранее “КП”-Кубань” писала о рекордах Леонсии Оглизневой из Новороссийска. Восьмилетняя танцовщица стала рекордсменкой России по количеству ударов ногами в минуту, а позже и вовсе получила статус "лучшей чечеточницы в мире" - она отбила дробь 471 раз и установила мировой рекорд. Кроме того, Леонсия является обладательницей статуса "Ребенок года", а также неоднократной победительницей Всероссийских и международных конкурсов.

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