Медики бьют тревогу: коронавирус у детей протекает тяжелее, чем раньше

Коронавирус у детей маскируется под обычное ОРВИ. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В последнее время коронавирус заметно помолодел. Если совсем недавно дети считались лишь переносчиками инфекции, то сейчас врачи говорят о том, что течение опасной болезни у малышей протекает сложнее. Случаются также летальные исходы. В Краснодарском крае 23 сентября умер 10-летний Артем Сухоруков. В посмертном диагнозе школьника значился отек легкого на фоне острого ларинготрахеита, коронавирус. От последствий COVID-19 уходят те, кого пока нельзя защитить от инфекции, – прививку от ковида для детей еще не разработали.

Медики предупреждают – коронавирус у детей может протекать под маской обычного ОРВИ. Сначала повышается температура тела, появляется кашель и насморк. В некоторых случаях начинается диарея и рвота. Тревожные симптомы сразу же должны стать звоночком для родителей и поводом для обращения к врачу.

- В этот момент очень важно не упустить два состояния, которые могут привести к плохому прогнозу в течении заболевания. Первое – это вирусная пневмония. При ней увеличивается количество дыхательных движений малыша, ребенок хрипит, свистит, появляется одышка и втяжение надключечных связок и межреберных промежутков в области грудной клетки, - рассказывает врач-педиатр Мария Жабенцова.

Вторым признаком сложного течения коронавируса у детей становится мультисистемный воспалительный синдром. Его симптомы более жесткие, такое состояние у ребенка трудно пропустить.

- При нем у детей высокая температура тела от 38 градусов держится более трех дней, появляется сыпь по телу, на ладонях и стопах, есть отечность. Также может возникнуть изъязвление, сухость и трещины в области губ и конъюнктивит, то есть красные глазки. Если вы наблюдаете какие-то из этих симптомов тоже незамедлительно обратитесь к педиатру, - советует Мария Жабенцова.

Врачи-педиатры призывают взрослых не игнорировать вакцинацию и сделать прививку для того, чтобы дети не попадали на больничные койки в тяжелом состоянии.

- Хотелось бы отметить, что распространение вирусной инфекции, а также сдерживание мутации этого вируса возможно только при повсеместной и масштабной вакцинации населения. Пожалуйста, давайте защитим наших детей. Это в том числе наша с вами ответственность, - призывает педиатр.

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