Учитель выгнал школьника из автобуса на Кубани, потому что он был без маски

Школьника выгнали из автобуса, потому что у него не было защитной повязки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кирилл Уткин учится в 6 “Б” классе, в школе № 37, что находится в станице Алексеевской Тихорецкого района. Живет мальчик в соседнем хуторе - Краснооктябрьском. Поэтому в школу он добирается либо на машине с родителями, либо на школьном автобусе.

Но 15 октября Кириллу пришлось возвращаться домой пешком. Школьника не пустили в автобус, потому что у него не было маски. Учитель, запретивший ехать мальчику в транспорте, сослалась на штрафы, которые могут выписать водителю.

- Мы не против масок, - объясняет "КП"-Кубань" мама мальчика Елена. - Просто так получилось, что накануне, в воскресенье, я постирала куртку Кирилла, достала из его карманов все деньги, носовые платки и маски. А утром забыла все это вернуть сыну. Машина в тот день у нас не завелась, поэтому я посадила Кирилла на школьный автобус - по времени мы как раз успевали.

В школу Кирилл добрался без проблем - ни у одного сопровождающего не возник вопрос об отсутствии на лице ребенка маски. Но уже ближе к обеду правила изменились. Теперь все школьники должны были надевать защитные повязки при входе в автобус.

- Заходят только те, у кого есть маски, - скомандовал ученикам сопровождающий учитель.

Нацепив защитные повязки, дети спокойно зашли в салон. А Кирилл остался возле закрытой двери. Денег на проезд у ребенка не было, поэтому ему пришлось идти домой пешком. Расстояние между поселками - немаленькое - около 8 километров.

-Алексеевскую и Краснооктябрьский связывает дорога, - рассказывает Елена, - но ходить по ней крайне опасно. Там нет пешеходных переходов и тротуаров. Сыну пришлось идти по обочине. Хорошо, что Кирилл возвращался днем, когда на улице еще было светло.

В школе объяснили: в общественном транспорте регулярно проводят масочные рейды, в любой момент автобус могут остановить и зайти с проверкой. Если школьники будут без масок - водителю грозит штраф.

- Мы обязательно разберемся с этой ситуацией, - пообещала директор школы Светлана Панченко.

В школе, в которой произошел инцидент, уже провели служебную проверку.

- Мы выехали в школу, провели там проверку, поговорили с директором и учителем, - прокомментировали ситуацию в управлении образования Тихорецкого района. - Выяснялось, что преподаватель действовал, согласно распоряжению директора школы. По данному факту будут также проведены дисциплинарные изыскания. Руководству школы грозит выговор.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

- Согласно Постановлению губернатора Краснодарского края, граждане обязаны соблюдать требования Главного санитарного врача РФ, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски и респираторы в общественных местах. Это правило распространяется на всех, в том числе и на детей, - объяснил "КП"-Кубань" юрист Алексей Иванов. - Несомненно, учитель не должен был высаживать ученика из автобуса, максимум, что он должен был сделать - сообщить о случившемся своему руководству.

Напомним, ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала о скандалах, которые произошли в общественном транспорте из-за отказа пассажиров надевать маски.

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