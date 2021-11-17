В Краснодарском крае сняли карантин, введенный 8 лет назад

Карантинные меры ввели еще в августе 2013 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В августе 2013 года стало известно, что на территории сельхозпредприятия в хуторе Журавский Кореновского района установлен карантин. Соответствующее постановление подписал на тот момент руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди. На такие меры ведомство пошло после того, как стало известно, что на территории организации выявили опасное заболевание.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», специалисты обнаружили лейкоз крупного рогатого скота.

Патология характеризуется поражением кроветворной системы, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека. Это и есть главная опасность для человека.

После того, как пришли результаты лабораторных исследований, которые подтвердили наличие заразы, были приняты меры по сдерживанию инфекции. В частности, на территории предприятия ввели карантинные меры.

- Утвердить план мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве, - указывалось в документе.

Строгие ограничения удалось снять лишь спустя восемь лет. Только в ноябре 2021 года вирус лейкоза крупного рогатого скота был окончательно побежден.

- Приказываю отменить ограничительные мероприятия на территории предприятия, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

Сельхозпредприятие уже заработало в прежнем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с агрокомплекса экс-губернатора Ткачева сняли действующие 7 лет ограничения.

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