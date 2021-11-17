Самые дорогие и дешевые квартиры Краснодара 2021: как приобрести жилье и не разориться Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цены на жилье в Краснодаре растут в геометрической прогрессии. Только за последний год они подорожали в два раза. Это рекордные показатели в стране. Еще 12 месяцев назад средний чек на жилье в столице Кубани составлял 3,7 миллиона рублей, то сейчас он увеличился до 6,4 млн.

Застройщики валят все на рост цен на материалы и переход на эскроу-счета. Это условные банковские ячейки. Они учитывают имущество или деньги до ввода жилья в эксплуатацию.

Иначе говоря, застройщик не получает ни копейки от ипотечных покупателей, пока не завершит стройку. На возведение объекта он берет кредиты и платит проценты. Уже затем эта ноша падает на покупателей – через рост цен на квадратный метр.

- Здесь цена всегда была неадекватной, - пояснил "КП" - Кубань" коммерческий директор строительной компании Никита Коваленко. - Не должны квартиры и дома на юге стоить дешевле, чем в Сибири. Но пандемия все расставила на свои места. Частники, продающие квартиры, подтянулись за ценами на первичное жилье. Пока непонятно, когда остановится рост. Это зависит от покупательского спроса. А он сейчас балансирует.

«КП» – Кубань» узнала самые дорогие и дешевые квартиры Краснодара 2021. Мы составили гид по районам, где можно купить жилье и не разориться.

Самые выгодные предложения ждут покупателей в Славянском микрорайоне. Стоимость квадратного метра здесь составляет 83 507 рублей – это на 23 тысяч меньше, чем в среднем по городу.

Сэкономить на покупке жилья можно в ПМР. Пашковка – второй самый дешевый район Краснодара. Чек за квадратный метр здесь замер на отметке в 86,2 тысячи рублей.

Замкнул тройку самых дешевых районов Краснодара МХГ («Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» Минздрава России). Квадратный метр здесь обойдется в 94,2 тысячи рублей.

Самые дорогие и дешевые квартиры Краснодара 2021 находятся в разных частях города. Самый высокий ценник на жилье установлен в микрорайоне Центральный. Средний чек за квадратный метр здесь составляет 140 тысяч рублей.

На второй позиции неожиданно обосновалась Дубинка. Средний ценник на квадратный метр в старой части микрорайона Черемушки замер на отметке в 137 тысяч рублей.

Замкнул тройку дорогих районов Краснодара ФМР. Квадратный метр здесь обойдется в 134,4 тысячи рублей.