На лечение мальчика, которому помог Моргенштерн, собрали, но кто-то продолжает просить на это денег

Сбор на укол для Ильи закрыт, но мошенники требуют денег. Фото: smailik_iluwa

Радостная новость пришла неделю назад от мамы Ильи Худобы, который болен СМА 2 типа. Мальчику поставили укол Zolgensma за 168 миллионов рублей, а значит, страшная болезнь должна отступить. Колоссальную сумму на приобретение самого дорогого лекарства в мире собрали благодаря неравнодушным людям. Деньгами помогал Моргенштерн. За время сбора он перечислял крупные суммы, устраивал флешмобы в поддержку Ильи и даже приезжал в гости к мальчику в Тимашевск Краснодарского края.

Мошенникам все мало. Фото: smailik.iluwa

- 11 ноября - официальный второй день рождения Илюши, - писала Евгения Худоба. - А моим вторым днем рождения будет 14 сентября - день закрытия сбора. День, когда я наконец-то смогла сделать глубокий вдох и хоть на секундочку отпустить себя, почувствовать безудержное счастье и умиротворение одновременно.

После проведения процедуры в инстаграме Ильи появилось видео, где он обращается ко своим помощникам со словами благодарности.

- Феи и волшебники, спасибо за чудо! - сказал мальчик, улыбнувшись на камеру.

Сбор для спасения Ильи Худоба открыли в мае 2020 года. Его заболевание – редкое и прогрессирующее. Ребенок постепенно утрачивает возможность ходить, сидеть и владеть своим телом, рискуя всю жизнь провести в инвалидной коляске. Спасение только одно – дорогостоящая инъекция. При этом, чем раньше поставить лекарство, тем быстрее малыш начнет возвращаться к нормальной жизни. Люди живо откликнулись на просьбу о помощи Илье. И как это часто бывает, ситуацию стали использовать мошенники.

Родители просят кидать жалобы на липовый аккаунт. Фото: smailik_iluwa

Нечистые на руку и совесть интернет-разводилы создали аккаунт-двойник в соцсетях и стали через него собирать деньги на лечение Ильи. Он отличается от достоверного адреса страницы для помощи мальчика лишь одним знаком. К тому же в нем намного меньше подписчиков. Такие случаи – не редкость при сборах, особенно, когда речь идет о крупных суммах. Однако после завершения кампании в поддержку Ильи, липовая страничка не замолчала. Мошенники написали в последнем посте, что деньги собраны не все. Родители мальчика опровергли их слова.

- Друзья! Нам не удается своими силами заблокировать мошенническую страничку! Просим вас о помощи. Пожалуйста, жалуйтесь! – говорится в инстаграм Ильи. – Наш сбор закрыт. Илюша получил укол Золгенсма! Благодаря вам и вашей сумасшедшей поддержке!

Сейчас мальчику из Тимашевска предстоит долгое восстановление. В скором времени мальчику предстоит пройти курсы реабилитации, чтобы минимизировать последствия СМА.

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