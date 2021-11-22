Без QR-кода разворачивают: в торговых центрах Краснодара тотальная проверка документов

Вход в ТЦ в Краснодаре только по QR-кодам. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Ситуация с коронавирусом в Краснодарском крае вызывает серьезную тревогу. Статистика заболеваемости в последние дни растет в геометрической прогрессии: с 13 ноября количество инфицированных увеличилось вдвое, а сегодня достигает почти 1000 человек. Среди заболевших - семидневные дети и 90-летние старики. В тяжелом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 108 жителей края. Медики борются за их жизни в ковидных госпиталях. К сожалению, многим не удается помочь, только за сутки от последствий опасной инфекции скончались 66 человек. А печальный антирекорд был зафиксирован 20 ноября. Тогда умерли 72 пациента.

Чтобы остановить разбушевавшийся на Кубани коронавирус, власти вынуждены постепенно вводить все новые и новые ограничения. Они помогут добиться стабилизировать ситуацию и спасти сотни и тысячи жителей от инфекции. С 22 ноября в Краснодарском крае в торговые центры можно зайти только при наличии QR-кода. Ограничения коснулись также фитнес-центров, бассейнов, предприятий обслуживания и объектов розничной торговли. Без антиковидных документов не впустят в музеи, театры и кинотеатры. При посещении этих объектов можно предоставить медотвод, выданный врачом, или справку о перенесенной инфекции.

Днем в одном из торговых центров Краснодара на входе скопилась очередь. Охрана проверяет наличие QR-кодов у посетителей, сканирует документы и пропускает внутрь тех, кто успел вакцинироваться до запретов. Без документов не пропустят, уговоры не помогут.

- Я только за продуктами в «Магнит», - говорит пожилой мужчина. – Всегда сюда хожу – и бац! Нет у меня документов.

- Сделаете прививку – приходите. Все за продуктами сегодня идут, - разводят руками охранники.

В ТЦ немноголюдно. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Пенсионер развернулся и ушел. Пришлось покинуть ТЦ и женщине, которая поставила только одну прививку от коронавируса - QR-код приходит после двух этапов вакцинации.

Некоторые краснодарцы признаются, что не знали о нововведении. Или, может, лукавят.

- Хотел купить подарок на День рождения девушке. Теперь придется заказывать онлайн, - говорит молодой человек. – Ну и записаться на вакцинацию надо. Теперь без прививки никуда не попадешь.

Девушка протягивает охранникам бумажный сертификат о вакцинации. Секьюрити изучает документ и пропускает в ТЦ.

- Недавно сделала прививку. Пока QR-код не пришел на "Госуслуги", - объясняет она.

В целом очередь двигается быстро, при этом в торговом центре немноголюдно. Впрочем, это обычная картина для рабочего понедельника.

В «Галерее» пункт вакцинации сейчас закрыт. Врачей нет, людей тоже.

- Для желающих поставить укол будут организованы отдельные входы и выходы, и до пункта вакцинации будут сопровождать волонтеры. Пока пункт временно закрыт, вопрос прорабатывается, - рассказали в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Пункт вакцинации закрыт. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Медики в очередной раз напоминают, что защитить себя и своих близких можно только одним способом - пройти вакцинацию. В Краснодаре развернуто 60 пунктов, где можно поставить прививку. Эта мера поможет не менять привычный образ жизни, общаться с друзьями, ходить в торговые центры, кафе, музеи и рестораны.

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