«Устал от постоянных жалоб»: в поселке Краснодара единственный перевозчик снял с линии все свои машины

Школа № 84 пока единственная на весь поселок. Фото: school_84_krd_nov

Не успели жители Новознаменского обрадоваться открытию первой и пока единственной на весь поселок школы № 84, как выяснилось, что ликование было преждевременным. В поселке назрел конфликт из-за движения автобуса.

Новознаменский находится в черте города, на самой окраине Краснодара. Пока численность населения едва превышает 10 тысяч человек. Но в будущем здесь будут проживать сотни тысяч. Поэтому социальные объекты в поселке просто необходимы. Первая школа стоит в чистом поле, ее построил местный застройщик. Направление в общеобразовательное учреждение получили дети, проживающие на расстоянии в 3, 5 и даже больше километров.

В школьном автобусе городские чиновники учащимся отказали, не положено по закону. Подвоз возможен лишь между населенными пунктами. Власти города нашли выход и продлили маршрут курсирующего по поселку автобуса № 59. С перевозчиком заключили договор, детям выдали специальные школьные карты, с помощью которых они оплачивали свой проезд.

Вроде бы проблема была решена, но в первый же учебный день ребята, ехавшие в школу, столкнулись с агрессией пассажиров, спешащих на работу. Изменения маршрута единственного рейсового автобуса с жителями Новознаменского особо никто не обсуждал. Поэтому для большинства крюк в сторону новой школы стал сюрпризом. Началось очень странное и местами даже жестокое противостояние взрослых людей с детьми. Самый безобразный случай произошел, когда группу ребят просто высадили из транспорта и им пришлось несколько километров пешком добираться до школы.

- Люди в автобусе стали возмущаться: они не хотели ехать до школы. Дело в том, что это большой крюк, а значит, потеря времени. Маршрутчик убрал табличку «Школа». Детям пришлось выйти из салона, - рассказал тогда «КП» - Кубань» отец ученицы 4-го класса Артем, который стал свидетелем этой сцены.

На маршруте работают 10 автобусов, интервал между ними не более 20 минут. Пока услугами общественного транспорта пользуются примерно 150 школьников, но все равно в автобусах была давка, особенно по утрам, когда ребята ехали на занятия, и когда возвращались домой после уроков.

Елизавета Фаткулина испугалась за безопасность своего ребенка и теперь каждое утро возит сына в школу сама, подхватывая по дороге соседских детей.

- Нам 6 км ехать до школы. У меня ребенок ходит в 1 класс, естественно, я боюсь за своего ребенка. Сейчас утром еще темно, как ему стоять на этих остановках, а потом еще ехать? Мы хотим отдельные автобусы. Пусть будет такая же рейсовая маршрутка, но только предназначенная для школьников, чтобы в определенные машины не входили посторонние, – Елизавета озвучивала свои идеи и перевозчику, и мэрии, но их назвали неосуществимыми.

Родители оббивали пороги чиновников и писали заявления в краевую прокуратуру. После проверки пришел ответ, что нарушения закона в данном случае нет.

С другой стороны, пытались отменить изменения в маршруте автобуса и жители Новознаменского. Им не нужно было возить детей в школу, но на общественном транспорте они добирались, например, до работы.

- Это единственная возможность выбраться из поселка в Краснодар, если у тебя нет личного автомобиля. Из-за школьников я стал терять минимум 40 минут, то есть столько времени мы теперь проводим в дороге, чтобы завезти детей в школу. И это если на трассе еще пробок не будет, - делится впечатлениями Андрей, работающий в краевом центре менеджером.

Между двух наковален оказался перевозчик Николай Литвяков. Практически ежедневно на него сыпались жалобы недовольных пассажиров. Устав от нападок, мужчина махнул рукой и написал заявление в мэрию, что снимает свои машины с маршрута.

- Понимаете, я 17 лет занимаюсь пассажирскими перевозками. Я обслуживаю несколько других городских маршрутов, но впервые за всю профессиональную деятельность я столкнулся с таким. Каждый день проверки, то прокуратура, то депутаты. Впервые такое за 17 лет, - в голосе Николая Литвякова усталость.

Поселок с населением в 10 тысяч человек может остаться вообще без общественного транспорта.

- Есть чувство удовлетворенности. Потому что автобусы были ужасного качества, старые и разваливающиеся. Когда приезжали проверяющие, на линию выходил новый красивый автобус, куда загружали детей, потом он уезжал и больше мы его не видели, - рассказала Екатерина Стельмах. Женщина надеется, что в поселок придет новый перевозчик, более внимательный ко всем своих пассажирам и с новым автопарком.

В мэрии Краснодара заявление от Литвякова приняли. В ближайшие дни будет объявлен открытый конкурс для определения нового перевозчика автобусного маршрута №59

- Без общественного транспорта жителей Новознаменского не оставят. Предыдущий перевозчик продолжит работать на линии, пока не определится новый, - заверили «КП»-«Кубань» в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На вопрос, как будет решена проблема подвоза школьников, в администрации ответили, что все останется, как и прежде. Новый перевозчик также возьмет на себе эту миссию. Изменить действующий маршрут не получится, не по всем поселковым дорогам сможет проехать пассажирский автобус. А значит ситуация здесь будет только ухудшаться. Пока в местной школе обучаются только младшеклассники. А в январе будущего года к обучению приступят ученики. То есть проблема жителей поселка осталась не решенной, а конфликт не получил развязки.