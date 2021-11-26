Омбудсмен Мария Львова-Белова потребовала вернуть деньги девяти детям-сиротам на Кубани

В огромном доме Ефимовых всего много, но спокойствия нет Фото: Евгения ОСТРАЯ

Судебные тяжбы органов опеки Брюховецкого района с приемными родителями девяти детей-инвалидов длятся уже больше полугода. И даже несмотря на то, что все инстанции, включая правоохранительные органы, заявили, что оснований для беспокойства нет.

Напомним, 19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением расторгли с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр. Их заподозрили в издевательствах над подопечными.

К расследованию подключилась тогда и прокуратура, и Следком.

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология тяжб семьи с чиновниками. И все решения – пока в пользу Ефимовых.

Факты жестокого обращения не подтвердились, в полиции отказались возбуждать уголовное дело после проверки.

Более того, следователи возбудили уголовное дело о фальсификации отчетов органов опеки об обстановке в семье.

А разбирательства в суде продолжаются до сих пор. Более того, по настоянию опеки в процессе для объективности сменили судью. И все завертелось сначала.

- На этой неделе у нас было два заседания, на одно из которых не явились органы опеки. В итоге суд опять отложен до 2 декабря, - рассказала "КП" - Кубань" адвокат Московской коллегии адвокатов Юлия Чесалина. Она все эти месяцы защищает интересы семьи.

Однако после просьбы Ефимовых в дело вступила омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова.

- От уполномоченной в суд поступило ходатайство, чтобы финансирование семьи восстановили на то время, пока идет процесс. Дети не должны страдать, был ее аргумент. И мы очень благодарны ей за такую позицию, - рассказала адвокат.

Действительно, деньги на содержание детей выделяет государство. Но уже больше полугода сироты не получают ни рубля. Ефимовы умудряются содержать огромную семью, находясь в финансовой блокаде.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Девять детей-инвалидов остались без средств из-за подозрений в жестоком обращении приемных родителей

В конфликте сейчас разбирается суд в Краснодарском крае (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опека попросила сменить судью в деле о якобы издевательстве над девятью детьми-сиротами на Кубани

Из-за этого разбирательство в Брюховецком районе может затянуться еще на месяцы (подробнее)