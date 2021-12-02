Краснодарцы обвиняли Сергея Галицкого в неуважении и уничтожении района, пока он строил новую парковку

Она ничем не уступает предыдущей Фото: Варвара ДЫМ

Парку Сергея Галицкого уже четыре года. Еще недавно это была прогулочная зона у стадиона. Так бизнесмен надеялся привлечь дополнительных болельщиков – семьи с детьми.

Но уже скоро парк увеличился в размерах. За четыре года он стал масштабнее самой арены. Сейчас это – отдельный объект. И им восхищаются даже чаще, чем стадионом.

Фантазия Сергея Галицкого бесконечна. Парфенон, сад из камней, японская роща – эти объекты украсили парк всего за три месяца.

Найти новый паркинг легко Фото: Варвара ДЫМ

Из-за парка бизнесмен даже снес часть парковки стадиона. Местные жители обвинили бизнесмена в неуважении. Мол, здесь оставляли машины жители ближайших многоэтажек.

Неизвестно, знал ли об этих жалобах бизнесмен. Но он возвел новую парковку – около стадиона «Краснодар-2». Это в 200 метрах от предыдущей стоянки.

Она рассчитана на несколько тысяч мест. Причем паркинг расположен по двум сторонам улицы Тихорецкой.

Стоянка находится в сотне метров от улицы 40-летия победы Фото: Варвара ДЫМ

Новая парковка – не единственный проект Сергея Галицкого. Сейчас бизнесмен возводит новый манеж. Его огромный каркас уже виден за пару километров.

Местные жители гадают, что появится внутри манежа. Одни предполагают, что концертная площадка, другие – комплекс для занятий академии.

Сам бизнесмен эту информацию, что уже привычно, никак не комментирует.