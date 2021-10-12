«Испортил парковку и превратил спальный район в ад»: краснодарцы набросились на Сергея Галицкого после возведения Парфенона в парке

Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

Парк Сергея Галицкого – самое популярное место в Краснодаре. Ежедневно его посещают десятки тысяч местных жителей.

Здесь не протолкнуться даже ночью. Туристы специально едут в парк из соседних городов и регионов. Сюда даже возят экскурсии.

Только местные жители недовольны. Парк Краснодар стал слишком популярным.

Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

- Он превратил нашу жизнь в ад, – пишет в социальных сетях Мария, которая живет рядом. – У нас во дворах уже пробки.

Неделю назад парк отпраздновал четвертый день рождения. Все прошло тихо и без пафоса. Парк опубликовал скромный пост в инстаграме, а подписчики собрали шесть тысяч лайков.

За четыре года площадь парка увеличилась в несколько раз. Еще недавно он был частью стадиона футбольного клуба «Краснодар», а сейчас стал самым популярным местом в городе. По масштабу и размеру он обошел даже московское «Зарядье».

Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

Вместе со стадионом и парком Сергей Галицкий построил парковку на 3000 мест. Она раскинулась на улице Тихорецкой, за ареной. Здесь оставляли машины посетители парка и местные жители.

Но недавно на объект зашли строители. Они сократили площадь паркинга в два раза.

- Они угробили парковку, все разрыли, – недоумевает в комментариях Михаил. – Я раньше оставлял здесь машину и шел домой, а теперь что?

Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

Строители зашли на объект два месяца назад. С тех пор работы здесь кипят круглые сутки. Шум дрелей и молотков не стихает даже по выходным. Но рабочие не признаются, что появится на месте паркинга.

Не раскрывает планы даже Сергей Галицкий. Он не привык делиться ими с публикой. Бизнесмен не любит красивые слова. Он доказывает все на деле.

Ради новой очереди парка бизнесмен даже снес стадион академии ФК «Краснодар». На месте арены возник Парфенон - так в народе прозвали новую инсталляцию, которая тут появилась.

Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

- Abstracta – это проект известного итальянского художника Эдоардо Тресольди, – рассказал «КП» – Кубань» источник.

Инсталляция сделана из тонкой проволоки. Похожие скульптуры уже украшали парки во Франции, США, Дании и Италии. Но не все местные жители остались довольны объектом. Они посчитали, что на эти деньги можно было возвести небольшой детский сад.

Еще один новый объект парка появится на парковке. Во всяком случае, туда переместились рабочие. Ни Сергей Галицкий, ни его окружение эту информацию не комментируют. Точные сроки сдачи объекта неизвестны.

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