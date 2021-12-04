«Хамили и применили силу»: охрана в парке Галицкого вытолкала подростка и выкинула его самокат на проезжую часть

Грозная охрана не впустила семью в парк Галицкого из-за электросамоката. Фото: скрин видео aleksafit

Александра, ее мама и сын решили провести субботний день в парке Галицкого. Погода в Краснодаре стоит чудесная, для прогулок самое то. Семья захватила с собой электросамокат – планировали покататься по очереди, но в толпу лезть не собирались. При входе в парк есть места, где людей мало, они посчитали, что никому не помешают. Но зайти на территорию Александра и ее близкие не смогли, путь перекрыла охрана. Мужчины объяснили, что в парке нельзя кататься на электротранспорте. Хотя за их спинами спокойно рассекали подростки на сигвеях и машинках.

- Мы стали заходить на территорию стадиона, они сказали, что нельзя никакой электротранспорт на территории парка с 13 до 21 часов в выходные. Я сказала: "Хорошо, но тогда почему другие катаются?" Они сказали, что им можно, так как скорость меньше, - рассказала «КП» - Кубань» Александра. - Я говорю: "По логике, и на самокате можно 5 км в час ехать", но нас не пустили.

Затем Александра попросила документ, который бы обосновывал запрет. Бумагу дали, но дочитать ее до конца Александра не смогла, так как правила выхватили из рук. А потом, по словам женщины, мужчины пошли в наступление.

- Человек с номером 53 стал толкать моего сына, хотя он стоял на обочине и даже не пытался заехать на территорию парка, выхватил у него самокат и кинул на проезжую часть. Понятно, мы бы и не пошли кататься, если нельзя. Просто странная ситуация - они одним разрешали, а на нас прямо ополчились, стали угрожающе себя вести и применили силу, - удивляется Александра. - Мне потом написали, что там девочку сбили на самокате. Это очень трагично и страшно, но мы об этом не знали, и, гуляя ранее, мы видели, как там катались другие.

В итоге Александра поставила самокат в автомобиль, довольствуясь пешей прогулкой. При этом на электротранспорте в парке Галицкого свободно рассекали подростки.

- Пока гуляли, видели, как там на электромашинах школьники в толпу взъезжают, но к ним охрана даже не подошла, - отметила Александра.

Запрет на передвижение на электротранспорте и самокатах всех видов вступил в парке Галицкого в 2020 году. Такие меры были введены из-за участившихся случаев травмирования посетителей. В парке стало небезопасно передвигаться как пешеходам, так и тем, кто ехал. За 8 месяцев 2019 года здесь пострадали 20 человек, из них 10 – дети.

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